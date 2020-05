I årevis har man undret på om Messi hadde klart seg i England. Nå har legenden fått nok: - Det er ren tullprat!

Spørsmålene rundt hvorvidt Lionel Messi hadde passet i Premier League får Gary Lineker til å riste på hodet.

Hele sin karriere har Lionel Messi forsvart Barcelonas farger, og bare i Champions League har man sett han spille mot klubber fra andre nasjoner.

Han har likevel ikke hatt de aller største problemene med å prestere. Til sammen har Messi fire Champions League-titler, samt ti LaLiga-trofeer å vise til.

Det har uansett ikke stoppet flere supportere, spesielt de med sitt lag i England, i å stille ett spørsmål som gikk fra å være en spøk, til senere å bli tatt med et større snev av seriøsitet.

En kald tirsdag i Stoke

Det spørsmålet er: «Hadde Lionel Messi klart seg på en kald tirsdagskveld i Stoke?» Spørsmålet stammer fra den tiden da Stoke spilte i Premier League, og kunne vise til en av de mer fysiske spillestilene i Europa.

Dermed er det flere som har undret seg om Messi hadde klart å anvende seg det røffe livet i engelsk fotball, da han kun har blitt testet i spanske LaLiga.

Det får den engelske fotballegenden Gary Lineker til å riste oppgitt på hodet i sin artikkel for BBC:

- Det ser ikke ut som vi får se ham i Premier League, men han har ingenting å bevise her uansett. I lang tid var det spøk om han ville klart seg en kald tirsdagskveld i Stoke, men på absurd vis er det noen som faktisk lurer på om Messi hadde klart seg i engelsk fotball, skriver Lineker.

Den tidligere Tottenham- og Leicester-stjernen, som selv har en fortid i Barcelona, viser til Messis statistikk mot engelske lag som prov på at argentineren hadde vært like dominerende i engelsk fotball.

INGEN DEBATT: Gary Lineker mener Lionel Messi er den beste spilleren gjennom alle tider. Foto: Silverhub/rex/shutterstock (Shutterstock)

I Champions League har Messi møtt engelsk motstand 33 ganger, ifølge Transfermarkt. På de kampene har han funnet veien til nettmaskene 26 ganger. Han scoret også i begge Champions League-finalene mot Manchester United, da Barcelona vant i 2009 og 2011.

- Da snakker vi om de beste lagene i Premier League. Så tror folk virkelig at han hadde slitt mot dårligere lag, fra nedre halvdel av tabellen? Det er et tullete argument, skriver Lineker.

- Å si at han ikke hadde klart seg fysisk er en vits. Han er vanvittig sterk, han er kjapp og han er kraftfull. Du kan ikke dytte rundt på ham, så dette er tullprat. Jeg skulle bare ønske han fikk bevist dette.

Totalt står Lionel Messi med 627 mål og 261 målgivende på 718 kamper for Barcelona. Ikke bare er han klubbens mestscorende, han er også den mestscorende spillere i den spanske toppdivisjonens historie. Han har 438 mål på 474 kamper i LaLiga.

Ronaldo vs Messi

Sammenligningene med Cristiano Ronaldo er de som gjerne går igjen for folk flest. Det mange ser på som hovedargumentet er nemlig portugiserens evne til å vinne i hver eneste liga han spiller.

«CR7» er nemlig den eneste spilleren i fotballens historie som har vunnet Premier League, LaLiga og Serie A i løpet av sin karriere. Han har også vunnet EM og Nations League med Portugal, mens Messi har til gode å vinne noe som helst med Argentina.

Det er uansett Messi som kan vise til å vunnet Ballon d'Or flest ganger av de to legendene. Han har vunnet prisen som verdens beste fotballspiller seks ganger, mens Ronaldo har vunnet den fem ganger.

DOMINANS: Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har «eid» de individuelle kåringene. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

For Lineker er det uansett liten tvil om hvem av de to som må anses som den beste fotballspilleren gjennom alle tider:

- Jeg er kjempefan av Ronaldo også, men når du snakker om tidenes beste spiller, så er det overhode ingen diskusjon for meg om at det er Messi. Det er min mening, men Ronaldo er ikke engang i nærheten for meg, skriver Lineker.

- Noen mener at det går i mot Messi at alle hans bragder har kommet for Barcelona, mens Ronaldo har vunnet flere steder. Det er et merkelig argument. Messi har åpenbart spilt på store lag, men uansett hvem han har ved siden av seg så har ikke målpoengene avtatt. Han har motbevist kritikerne gang etter gang, skriver Lineker.

Messi og Ronaldo spilte mot hverandre i den spanske toppdivisjonen mellom 2009 og 2018, da den portugisiske superstjernen var i Real Madrid. Sammen delte de hegemoniet både på toppscorerlistene, og de individuelle kåringene.

Mellom 2008 og 2017 var det nemlig de to som vant hver eneste Ballon d'Or-kåring. Luka Modric brøt den dominansen etter å ha vunnet Champions League og tatt Kroatia til VM-finalen i 2018.