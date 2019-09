I etterkant av Jakob Ingebrigtsen-bråket: Toppidrettssjef Slokvik vil ta en alvorsprat med britene

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund bekrefter at han er anmodet om å ta en prat med sine britiske lederkolleger etter 5000-meterkvaliken.

Oppfordringen kommer etter at britene – igjen – la inn en protest mot Norge etter et mesterskapsløp.

Det skjedde første gangen under OL i Rio i 2016 med Filip Ingebrigtsen på 1500 meter, og det skjedde igjen under fredagens kvalifisering på 5000 meter i Doha.

Britenes Andrew Butchart endte som nummer 16 og ble den første som ikke tok seg til finalen.

Britenes protest ble først tatt til følge av juryen, men Norge anket og fikk medhold av appelljuryen etter noen svært spennende timer med venting og diskusjon.

NRK melder at britene nekter for å ha lagt inn noen protest. Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) bekrefter overfor samme kanal at det var britene som la inn en muntlig protest og ba om at juryen så på TV-bildene fra løpet.

Kritisk til britene

Toppidrettssjef Erlend Slokvik likte ikke det som skjedde selv om det endte godt denne gangen.

Alle brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen løper mandagens finale.

– Jeg må være litt forsiktig med hva jeg sier, men det er klart at briten ikke ble hindret på noen som helst måte. Det var en annen utøver som Jakob var i kroppskontakt med. Britene protesterer bare fordi de ikke hadde fått med sin egen løper som ikke hadde klart å kvalifisere seg, sa Slokvik i pressesonen lokalisert i et eget telt rett ved siden av Khalifa stadion i ørkenbyen som huser mesterskapet.

Da var klokka blitt 23.30 lokal tid, og det var gått tre og en halv time siden Jakob Ingebrigtsen løp inn til fjerdeplass og det alle trodde var en direkte plass i finalen.

Tapte ikke noe

– Ville Norge gjort det samme?

– Det håper jeg virkelig ikke. Jeg synes at det er litt dårlig at de gjør det. Jakob tjente ingenting på det, og briten har ikke tapt noe som helst på det, sa Slokvik.

– Kommer du til å ta opp dette med Storbritannia?

– Ja, jeg er blitt bedt om å gjøre det. Det er de andre her som vil at jeg skal det.

– Gjert Ingebrigtsen?

– Ikke Gjert. Det er mer friidrettspresidenten og lederne ellers.

Slokvik forteller at britene ikke har noen ankemulighet etter appelljuryens kjennelse. Men de kan selv velge om de vil ta med Butchart i finalen siden han først fikk klarsignal.

Det hadde de ikke tatt noen stilling til sent fredag kveld, ifølge opplysninger appelljuryen hadde gitt toppidrettssjef Slokvik.

Hektiske minutter

Slokvik overtok som toppidrettssjef etter Håvard Tjørhom sist høst og er relativt fersk som leder på dette nivået i friidrett selv om han har svært lang erfaring som toppleder i idretten i andre idretter som orientering og skiskyting. Han var også skiskytingspresident i en lengre periode.

Han reagerte fort da han måtte fredag kveld.

– Jeg visste at det kunne skje at det kom en protest. Det visste jeg bare et par minutter etter målgang. Jeg fikk beskjed om disken tre kvarter etter mål (20.45 lokal tid), og jeg hadde bare fire minutter på meg til å skrive appellen. Det gikk fort for seg.

– Når skjønte du at det kunne gå veien?

– Jeg visste at appellen kunne gå bra etter at vi fikk jobbet litt med argumentasjonen. Jeg leverte mer dokumentasjon etter at jeg hadde levert klagen. Vi leverte inn en tegning med forklaring og med videobevis etterpå.

Hjelp fra Norge

– Det er sagt at mange med kjennskap til regelverket hjemme i Norge tok kontakt?

– De tok ikke tatt kontakt med meg for de har ikke mitt lokale nummer her nede. Men Morten Olsen (kommunikasjonsrådgiver) og generalsekretæren (Kjetil Hildeskor) har hatt noen på tråden. Det ble nyttig i etterkant. Vi har vært i kontakt med én som kan reglene veldig godt, sa Slokvik.

Mens det var britene som kunne le sist i Rio-OL, var det Norge som tok siste stikk denne gangen. Det hører med til sjeldenhetene at en anke blir tatt til følge, men fredag kveld skjedde det, og den norske delegasjonen kunne puste lettet ut.

Jakob Ingebrigtsen er blant favorittene foran mandagens finale.

