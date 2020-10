I flere år har det pågått en opphetet diskusjon om Jakob Ingebrigtsen (20)

Den norske løpestjernen bare ler av de sterke meningene som finnes der ute og ser for seg at det først er om fire-fem år at han skal være på sitt aller beste.

NORGES IDRETTSHØYSKOLE (Nettavisen): Den yngste av Ingebrigtsen-gutta er utvilsomt et fenomen innen friidretten. Selv om det ikke ble noe OL eller EM i 2020, har 20-åringen levert en rekke imponerende resultater denne sesongen.

Løperen har vist at han har tatt ytterligere steg og stabilisert seg i verdenstoppen. I 2020 har Ingebrigtsen blant annet satt ny europarekord på 1500 meter med tiden 3,28,68 - den åttende beste tiden noensinne på distansen - han har også notert beste tid av en europeer på 2000 meter med 4.50,01 og han klokket inn som nest beste europeer gjennom tidene på 3000 meter med tiden 7.27,10 under et stevne i Roma.

Jakob: - Kan utvikle meg i fire-fem år til

Til tross for at han i en alder av 20 år allerede er en av de beste løperne verden har sett noen gang, er de som følger ham tett skjønt enige om at han kan bli enda bedre.

Jakob selv har også klokkertro på at han kan utvikle seg videre i flere år til.

- Jeg vet at jeg kan bli bedre. Og at jeg ikke kommer til å stoppe opp enda. Jeg tror at når jeg er 25 år, det er da jeg skal være på mitt beste. Ingenting er sikkert, men jeg tror jeg kan utvikle meg i en fire-fem år til, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

Det er imidlertid ikke alle som deler dette synet. På noen av de største friidretts-sidene på nettet, som LetsRun.com og Track & Field News, har det nemlig i flere år pågått en opphetet krangel om det norske løpefenomenet. Der har friidrettsentusiaster fra hele verden debattert i forum hvor langt nordmannen egentlig kan nå.

Og meningene er mange. Ingebrigtsen har naturlig nok en stor tilhengerskare der ute, men det er også en stor gruppe som hardnakket mener 20-åringen nå har fått ut maksimalt av potensialet sitt og at han ikke kommer til å bli noe bedre.

- Må innse at de tar feil

De mener han har «peaket» - eller nådd toppen, på godt norsk.

- Det er artig når de sier at jeg «peaker» for hvert år, men så går det et år til og så er det mer utvikling. Og så kommer det samme neste år: «Nå peaker han». På et eller annet tidspunkt må de jo innse at de tar feil, sier Jakob til Nettavisen.

Begrunnelsen som brukes av mange på disse forumene - der er finnes utallige tråder om Ingebrigtsen - er at han er så god i ung alder, at utviklingen vil stoppe opp tidligere. Tilhengere av Sandnes-gutten hevder på sin side at han kommer til å bli en av de største gjennom alle tider og slik har krangelen altså gått i flere år.

- Sånn vil det alltid være, at noen har et behov for å rettferdiggjøre det ene eller det andre. De trenger en forklaring på hvorfor noen er gode og andre ikke er gode. Da pleier man ofte å ta diskusjonen om talent - hva er et talent? Folk bruker ofte talent som en unnskyldning for at de selv ikke er gode. De mener noen har et medfødt talent og derfor blir de gode. Men egentlig er det jo arbeidet man har lagt ned i det som er grunnen til at folk er der de er, sier 20-åringen.

Han legger imidlertid til at det ikke er helt urimelig at mange tenker han allerede har nådd toppen, siden det finnes flere eksempler på dette blant andre utøvere.

- Ofte sammenligner man med folk som har vært i tilsvarende situasjon. Det er flere gode løpere som har gjort det samme som meg og nettopp fått en «peak» i tenårene og så bare blitt dårligere. Derfor er det lett å si at det er samme greia med meg.

Henrik: - En konsekvens av å være god

Storebror Henrik Ingebrigtsen trener sammen med Jakob nesten daglig og har sett hvordan broren har utviklet seg gjennom mange år. Han mener de som så gjerne vil sette begrensninger for Jakobs utvikling, ikke har nok kunnskap om saken.

- Det er for sin egen del at de sier han har «peaket». De vet ikke hva han har gjort, verken treningsmessig eller noe som helst annet. De bare antar at nå er han så god at han ikke klarer å forbedre seg mer. Det er egentlig bare en konsekvens av å være så god, sier han til Nettavisen.

- De har det bedre med seg selv når de sier at nå klarer han ikke å springe fortere. Selv om han ikke forbedrer seg noe fra nå av, så er han likevel en av verdens beste løpere gjennom alle tider. Det har ikke så mye å si hvor det ender hen, for det har allerede blitt så bra. Det trenger egentlig ikke å bli noe bedre for at det skal bli en jævlig bra karriere. De fleste som har tatt OL-gull og VM-gull har ikke hatt et like godt nivå som Jakob, mener storebror.

Han tror, i likhet med lillebror selv, at utviklingen kan fortsette videre.

- Det er vanskelig å si, for da begynner vi å nærme oss ukjent terreng. Men om han klarer å holde seg skadefri og får noen år til på det nivået både på trening og i konkurranse, tror jeg han kan ta nye steg og da er han ganske nærme en verdensrekord.

Både Jakob og pappa Gjert Ingebrigtsen har tidligere snakket om at en tid ned mot 3.25 minutter på 1500 meter - og ny verdensrekord - er innen rekkevidde. Dagens verdensrekord på distansen ble satt av Hicham El Guerrouj i 1998 og lyder på 3.26,0.

Selv Henrik begynne å bli overbevist om at det nå er mulig å bryte denne barrieren.

- Jeg begynner å tro på det. Det høres ikke helt usannsynlig ut, selv for meg som vet hvor mye som kreves, sier han.

Filip: - De tar jo ikke feil

Filip Ingebrigtsen er enig med storebror Henrik i at han tror det er vanskelig for folk flest å fatte at Jakob kan bli enda bedre enn det han er nå.

- Det er nok der det ligger. Når du har en 20-åring som springer så fort, så er det ikke så naturlig å tenke at han kan bli så veldig mye bedre. For da er han plutselig på verdensrekordnivå. Det er ikke bare noe man gjør, så det at noen er litt tvilende til det er nok sunt. Det er bra for Jakob at det ikke blir slik at folk blir skuffa om han bare løper på 3.27. Da kan han heller overbevise eller overraske de som tviler med at han faktisk kunne bli bedre, sier Filip Ingebrigtsen til Nettavisen.

Han poengterer imidlertid at kritikerne på et eller annet tidspunkt vil få rett.

- Samtidig tror jeg det er noe misunnelse ute å går. De har sikkert prøvd i mange år selv og ikke vært i nærheten av det nivået og ser han springe så fort. Da er det naturlig å tenke at nå må det jo ta slutt. Når man har gjort det veldig bra, så vil det jo en eller annen gang stoppe opp. De tar jo ikke feil, det kommer til å stoppe opp en eller annen gang, sier mellombror Ingebrigtsen.

Selv om 2020-sesongen nå er et avsluttet kapittel har de tre brødrene, sammen med trener og pappa Gjert, allerede startet oppkjøringen mot neste sesong.

Om alt går etter planen kommer OL i Tokyo da til å bli det store høydepunktet.