I kulissene foregår det et hemmelig spill om Bergerud. Det skaper stor forundring: - Vet virkelig ikke hva som skjer

Norges målvakt har allerede gitt beskjed om at han gir seg i sin tyske klubb. Nå spør mange seg hva som skjer videre med Torbjørn Bergerud (26).

Nettavisen får opplyst fra flere uavhengige kilder at Norges førstekeeper under VM i Egypt, Torbjørn Bergerud, skal spille for den franske storklubben PSG.

I utgangspunktet skal det være enighet om at Bergerud slutter seg til hovedstadsklubben sommeren 2022, men siden nordmannens kontrakt med den tyske klubben Flensburg-Handewitt går ut allerede etter denne sesongen, er det et ønske fra begge parter om å få i stand overgangen allerede denne sommeren.

Nettavisen vet at 26-åringen allerede har takket nei til et tilbud om en ettårskontrakt fra spanske Barcelona, mens han venter på en avklaring rundt PSG-situasjonen. I Barcelona skal de ha opplevd det som at Bergerud hadde andre planer.

LES OGSÅ: Da den elleville Norge-jubelen stilnet, kom en brutal tanke snikende: - Det er den vonde sannheten

Ikke plass i PSG-troppen

Det er imidlertid hinder på veien mot å få framskyndet en avtale med PSG for den norske burvokteren. Hovedproblemet er at PSG per i dag allerede har to målvakter i sin tropp og begge har kontrakt med klubben fram til sommeren 2022.

Nettavisen får opplyst fra kilder tett på PSG at verken Vincent Gerard (34) eller Yann Genty (39) ønsker å forlate PSG før kontrakten går ut i 2022. Med mindre noe endrer seg for de to på det punktet fram mot sesongslutt, så vil duoen fortsette der.

Paris-klubben skal ha et ønske om at Gerard og Bergerud danner lagets målvaktsduo, men kan ikke kvitte seg med veteranen Genty uten videre. Dette er med på å gjøre det hele litt mer komplisert og det er lite trolig at klubben velger å ha tre målvakter.

LES OGSÅ: Norge tok viktig seier i håndballdrama

Dette skal også være en viktig årsak til at det har blitt kommunisert svært lite utad om Bergeruds klubbframtid, etter at det i fjor høst ble kjent at han ikke kom til å fortsette karrieren i Flensburg-Handewitt utover den inneværende sesongen.

Erstattes av danske

Det er allerede klart at danske Kevin Møller overtar etter nordmannen i Bundesliga-klubben. Han kommer dit fra Barcelona etter denne sesongen og det er også grunnen til at katalanerne viste interesse for Norges førstekeeper. Barcelona er sterkt koblet med dansken Emil Nielsen, som spiller for franske HBC Nantes, men han vil først være tilgjengelig i 2022 og slik sett kunne Bergerud vært en god løsning fram til da.

Én sesong i Barcelona kunne også løst 26-åringens situasjon med tanke på PSG, men som allerede nevnt skal altså Bergerud ha takket nei til en slik løsning.

LES OGSÅ: Hevder Ødegaard ønsker seg bort: Dette mener eksperten er et riktig klubbvalg

Nettavisen har vært i kontakt med Bergeruds agent, danske Christian Henriksen, men han ønsker ikke å si noe om verken PSG-situasjonen eller om de har en plan for 2021/22-sesongen, om det ikke skulle løse seg med den franske storklubben nå.

Tysk journalist: - Vil bli førstekeeper

I Flensburg spiller Bergerud sammen med nordmennene Gøran S. Johannessen, Magnus Jøndal og Magnus Abelvik Rød og har slik sett et godt nettverk i området. Den tyske byen ligger på grensen til Danmark og i området rundt ligger det flere danske toppklubber som kan ha bruk for en målvakt den kommende sesongen.

Også i den tyske Bundesligaen kan det være muligheter for nordmannen, uten at det har kommet fram noe konkret informasjon om det enn så lenge.

Journalisten Ruwen Möller i tyskdanske Flensborg Avis følger Flensburg-Handewitt tett og forteller at Bergerud selv har hatt et ønske om å prøve seg i en annen klubb, samtidig som Flensburg synes det var helt greit å la nordmannen gå.

LES OGSÅ: Fernando Torres' forvandling vekker oppsikt

- Jeg tror det er litt begge deler, men mest at han ville prøve seg et annet sted. Han har prestert i enkelte kamper her i Flensburg, men det er mest Benjamin Buric som er keeper nummer én her, sier han til Nettavisen.

- Jeg tror at Torbjørn kanskje selv har sett det og derfor vil han prøve å bli førstekeeper et annet sted, sier den tyske journalisten videre.

- Vet virkelig ikke hva som skjer

Möller legger imidlertid ikke skjul på at han er en smule forundret over situasjonen rundt den norske keeperen og sier det har vært lite snakk om hva som skjer.

- Jeg tenker at han kan ha satt dette i gang før koronakrisen. Det har vært snakk om Paris fra sommeren 2022, men jeg vet virkelig ikke hva som skjer neste sesong.

- Flensburg hadde kanskje beholdt ham om han ønsket å bli der, men da de ble klar over at han ville prøve noe nytt, var de raske med å hente tilbake Kevin Møller.

LES OGSÅ: McGregors trener om forvandlingen: - Han er nesten ugjenkjennelig

Flensborg Avis-journalisten trekker også fram Danmark og Tyskland som mulige stoppesteder for 26-åringen, om det ikke blir PSG allerede fra sommeren av.

- Skal han til Danmark igjen for én sesong? Jeg vet at TTH Holstebro har prøvd seg. Det kan hende at det blir en annen klubb i Tyskland som Hannover eller Göppingen, en klubb som prøver å komme seg lenger opp på tabellen, spekulerer Möller i.

Svaret på overgangsdramaet rundt den norske stjernen får vi trolig ikke før etter det pågående mesterskapet i Egypt, der Bergerud altså er i aksjon mellom stengene.

Norge må slå Algerie fredag og Island søndag for å avansere til kvartfinale. Samtidig kan det bli slik at Norge er avhengig av resultatet mellom Frankrike og Portugal for å ta seg videre fra hovedrunden, fordi innbyrdes målforskjell kan bli avgjørende.

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her