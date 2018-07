IAAF opprettholder Russland-utestengelse

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) opphever ikke Russlands dopingutestengelse, kun ti dager før EM starter i Berlin.

Det uttalte norske Rune Andersen, leder av en Russland-spesialgruppe i IAAF, etter siste dag av IAAFs styremøte i Buenos Aires fredag.

– IAAF har enstemmig fulgt anbefalingen om at RUSAF (Russlands Friidrettsforbund) ikke skal bli gjeninnsatt på dette tidspunkt, sa Andersen.

Nordmannen la til at det russiske forbundet har vist bedring.

– I noen saker har de gått lenger enn hva vi forventet og krevde.

Tre krav

For at Russlands utestengelse skal bli opphevet må tre krav bli innfridd, ifølge Andersen.

For det første må RUSAF betale for IAAFs utgifter etter dopingskandalen, blant annet for utgiftene knyttet til spesialgruppen.

Russlands Antidopingbyrå (RUSADA) må få tilbake medlemskapet sitt i Verdens Antidopingbyrå (WADA), med en forutsetning om at myndighetene må ta ansvar for landets statsstyrte dopingprogram.

Ute siden 2015

Til slutt må Russland åpne opp for tilgang til testene som har blitt foretatt på dopinglaboratoriet i Moskva mellom 2011 og 2015.

IAAF-president Sebastian Coe sluttet seg til Andersens kommentarer.

– Det har vært progresjon på visse områder, men det er fortsatt noen hull som må fylles, sa forbundspresidenten.

Russland som nasjon har vært utestengt fra internasjonal friidrett siden november 2015, da mistanken om utbredt, statsstøttet doping i landet ble avdekket.

(©NTB)

