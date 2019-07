IAAF: Semenya-avgjørelsen sikrer rettferdig konkurranse

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) mener avgjørelsen som hindrer sørafrikaneren Caster Semenya å løpe i VM, er nødvendig og rettferdig.

Sveits' føderale domstol bestemte tirsdag at IAAFs kontroversielle regelverk, som setter grenser for nivået av mannlige kjønnshormoner hos kvinnelige utøvere, skal tre i kraft. I praksis betyr dette at Semenya ikke får løpe 800 meter i VM i Qatar uten først å ha gjennomgått hormonbehandling.

Det internasjonale friidrettsforbundet er fornøyd med avgjørelsen i den sveitsiske domstolen.

– Avgjørelsen innebærer nødvendig likhet og klarhet for alle utøvere som nå forbereder seg til VM. IAAF står fast på standpunktet om at i noen sammenhenger – deriblant innenfor idretten – må biologiske faktorer trumfe kjønnsidentitet, skriver IAAF i en uttalelse.

Semenya har reagert med skuffelse og sinne på avgjørelsen, og mange har kalt den diskriminerende. Semenya sier hun ikke under noen omstendigheter vil la seg behandle, og dermed setter det en stopper for løp opptil en engelsk mil (1609 meter).

Helt siden 2009, da Semenya slo igjennom, har det vært stilt spørsmål om hun favoriseres fra naturens side. Hun har naturlig høye verdier av det mannlige hormonet testosteron, noe som både IAAF og idrettens voldgiftsorgan CAS mener favoriserer henne på bekostning av andre kvinnelige utøvere.

Caster Semenya er regjerende OL- og verdensmester på 800 meter.

