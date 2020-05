Ian Wright ble rasistisk hetset på det groveste: Irsk tenåring meldte seg for politiet da fotball-ikonet la det ut på Twitter

- Dette traff meg hardt, sier Arsenal-legenden.

En irsk tenåring har ifølge Daily Mail meldt seg for politiet etter at den tidligere Premier League-profilen Ian Wright valgte å publisere de rasistiske meldingene han hadde tilsendt.

- Traff meg hardt

56-åringen, som nå jobber som TV-ekspert, delte meldingene med sine 1,7 millioner følgere uten å sladde tenåringens navn, og skrev følgende:

- Jeg vet jeg ikke bør titte på disse, men det traff meg så hardt. Dette er et barn! skrev Wright og la med både navn og meldinger.

Og de levner ingen tvil: Dette var rasistisk hets på det groveste.

Tirsdag kveld meddelte irsk politi i en uttalelse at tenåringen hadde tatt kontakt med dem og meldt seg.

- Vi etterforsker nå hendelsen der rasistiske og forulempende kommentarer har blitt publisert på sosiale medier. Vi har ikke fått en formell anmeldelse, men gjennomfører en etterforskning ut fra våre retningslinjer når det gjelder mangfold og integrering. En mannlig voksen tenåring har frivillig meldt seg på stasjonen og blitt intervjuet, heter det i uttalelsen.

- Nødt til å være konsekvenser

I et intervju med radiostasjonen No Signal forteller Wright at han følte seg krenket og latterliggjort av meldingene fra tenåringen.

- Det er nødt til å være noen konsekvenser for slikt. Jeg har en plattform der jeg kan nå ut til folk, men dette skjer mennesker på daglig basis som ikke har mulighet til å gjøre det jeg gjorde. Derfor måtte jeg henge ut denne fyren, sier Wright.

Fotballikonet mener man har å gjøre med mennesker som har en trang til å gjemme seg, og at plattformer som Instagram og Twitter gjør at de kan lykkes med dette.

- Noe måtte gjøres. Han var likegyldig til det, og man kan ikke la folk slippe unna med slikt. Dette er galt på alle måter. Jeg vil heller ikke at slikt skal skje ungene mine, så jeg kjemper alt jeg kan, sier han.

Hendelsen kommer rett etter at tidligere Aston Villa-spiss Gabriel Agbonlahor avslørte at også han får rasistisk hets på sosiale medier. Agbonlahor røpet at også hans familie får slike meldinger.

Den engelske spillerforeningen PFA sier i en uttalelse at de ønsker fundamentale endringer på sosiale medie-plattformer og beskylder samme plattformer for å ikke gjøre nok for å stanse slik hets.

- Vi blir kvalme av å se den rasistiske hetsen mot Ian Wright og Gabriel Agbonlahor, skriver PFA i en pressemelding.

Arsenal-legende Ian Wright endte totalt opp med 113 mål på 213 kamper i Premier League. Ni av målene kom for West Ham, der han avsluttet karrieren i 1998 og 1999.