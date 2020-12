Ian Wright skryter av Solskjærs grep mot Wolves: - Må gi ham skryt for det

Manchester United så langt farligere ut da nordmannen flyttet Marcus Rashford over på høyresiden.

United-laget slet lenge med å skape det helt store mot et godt organisert Wolverhampton tirsdag.

Utover i den andre omgangen kastet Solskjær innpå Anthony Martial i jakten på en lederscoring, og flyttet samtidig Rashford over på høyre.

Til slutt ga det uttelling, da Fernandes på overtid fant den engelske spissen i bakrom, før Rashford trakk seg inn i banen og sikret tre poeng.

Nå får Solskjær skryt av Arsenal-legenden Ian Wright for sine taktiske grep utover i d den andre omgangen.

- Jeg synes Ole fortjener skryt for hvordan han flyttet Rashford over fra venstre til høyre. Fra venstre kom løpene fra innsiden og ut, og han klarte ikke å angripe Wolves' forsvar, sier Wright, som nå jobber som TV-ekspert, ifølge Daily Mail, og påpeker at 23-åringen ble langt farligere på motsatt side.

- Når du har Bruno Fernandes som kan slå slike baller... han (Rashford) hadde fortsatt mye å gjøre, men vi snakker om en spiller med utsøkt selvtillit, sier Wright.

Solskjærs overtidstriumf tirsdag gjør at Manchester United kun er to poeng bak ligaleder Liverpool.

Etter kampen avslørte Rashford at han tidlig identifiserte Wolves' venstreback Rayan Ait-Nousi, som slet med krampe i sluttminuttene.

Franskmannen ble snurret rundt med av Rashford på vinnermålet, før United-stjernen satte ballen i mål via Romain Saïss.

- Backen fikk krampe et par minutter før målet, og jeg hadde det i bakhodet. Jeg tenkte at jeg skulle få ham til å bevege seg og få noe til å skje neste gang jeg fikk ballen. Heldigvis gikk den via en forsvarer og gikk inn, sa Rashford, som erkjente at scoringen ikke vil gå inn i historiebøkene som det mest estetiske.

- Det var kanskje ikke det peneste målet, men vi tar det vi kan få og går videre, sa spissen etter kampen.

