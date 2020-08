Ibrahim tok Mjøndalen til en etterlengtet seier

Med sju strake tap i serien smakte nok søndagens 1-0-seier over Haugesund ekstra godt for Mjøndalen, som nærmer seg plass over nedrykksstreken på tabellen.

Etter en jevnspilt kamp i Drammen var det hjemmelaget som kunne gå jublende av banen. Haugesund sto høyt og hadde flere store sjanser mot de brunkledde, men klarte ikke å finne nettmaskene. Shuaibu Ibrahim scoret kampens eneste mål 20 minutter ut i kampen etter et strøkent innlegg fra Vetle Dragsnes. Bortelaget var påskrudd i andre omgang, men en solid Sosha Makani hindret utligningen fra å komme. Dermed holdt Ibrahims nettkjenning til tre poeng, og Mjøndalen kunne endelig juble for seier igjen i Eliteserien. Haugesunds Niklas Sandberg var ikke fornøyd med lagets sjansesløseri i Drammen. – Når vi ikke setter de sjansene vi har, så taper vi kampen, sa Sandberg til Eurosport etter kampen. En som var langt mer fornøyd var Mjøndalen-trener Vegard Hansen, som beskriver den lange tapsrekken som det tyngste han har opplevd i karrieren som spiller og trener. – Dette her trengte vi. Ufattelig deilig. Vi har klart å holde motet oppe, sa Hansen. Jevngode Hjemmelaget skjøt ut fra startblokkene for å stoppe den lange tapsrekken, og Vegard Hansens menn fikk belønning for det høye presset etter 20 minutter. Markus Nakkim slo en strøken ball mot Dragsnes, som sendte ballen førtifem grader inn til Ibrahim. Dermed kunne 23-åringen sende hjemmelaget i ledelsen mot gamleklubben sin. – Før kampen sa jeg til treneren at dette er min kamp. Du må gi meg denne sjansen, for jeg vil gjøre mitt beste for laget. Jeg tror dette er den beste dagen i min fotballkarriere, sa Ibrahim etter kampen. Haugesund fikk en enorm dobbeltsjanse like etter halvtimen spilt. Alexander Ammitzbøll avsluttet fra fire meter etter et hjørnespark, men Makani gjorde seg stor og hindret de hvitkledde nettkjenning. Returen ble reddet på strek av Mjøndalen-forsvaret. Helt vanvittig at det ikke sto 1-1. Sto imot Niklas Sandberg fyrte av et langskudd like før pause, men ballen snek seg utenfor stengene til Makani. Ibrahim fikk en god mulighet tidlig i andre omgang. Fra skrått hold sendte nigerianeren av en suser, som snek seg rett over mål. 76 minutter ut i kampen kom Benjamin Tiedemann til en kjempesjanse. Midtstopperen kom seg fri ved første stolpe og fyrte av et skudd fra kloss hold. Der burde utlignet ha kommet, men Tiedemann traff ikke mål. Haugesund fant aldri veien bak Makani. Dermed kunne Vegard Hansen endelig knytte neven i været og smile for seier igjen. – Jeg synes vi turte å spille mye mer i dag enn det vi har gjort i det siste. Vi har trent godt og hadde en god plan. Hvis vi ikke hadde klart det i dag, så vet jeg ikke helt hvilke kort jeg skulle trukket neste gang, sa Hansen etter kampen. Seieren gjør at Mjøndalen ligger på 14.-plass, ett poeng bak Viking og trygg grunn. Haugesund ligger på 11.-plass med 15 poeng. (©NTB)

