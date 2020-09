Ibrahimovic går til frontalangrep på Sveriges landslagsledelse

Milan-stjernen stempler tilsynelatende landslagssjefen som «inkompetent».

Sveriges tidligere landslagskaptein Zlatan Ibrahimovic (38) tar et kraftig oppgjør med landslagsledelsen og sjef Janne Andersson via Twitter søndag.

Veteranen reagerer sterkt, tilsynelatende mot Anderssons behandling av den unge Juventus-spilleren Dejan Kulusevski (20). Midtbanespilleren ble byttet inn først i det 70. spilleminuttet da Sverige tapte 0-1 hjemme mot Frankrike.

Aftonbladet skrev natt til søndag om Sverige-sjefens motvilje til å svare på spørsmål om Kulusevski etter Nations League-tapet lørdag. Franskmennene vant på Friends Arena takket være en scoring av Kylian Mbappé.

Ingen dialog



Kulusevski ble altså plassert på benken fra start, og 20-åringen uttalte seg kritisk til Anderssons valg i et intervju med svenske C More i etterkant. Til TV-kanalen sa Kulusevski at han synes det var rart han ikke startet, og at han ble sjokkert.

Seinere kom det fram at landslagssjefen ikke hadde snakket med Serie A-profilen om årsaken til vrakingen, snarere tvert imot.

- I dette tilfellet hadde jeg ikke noen separat prat med Dejan. Absolutt ikke, kommenterte Andersson.

Den svenske landslagssjefen virket ifølge Aftonbladet overrasket over at Juventus-spilleren hadde uttalt seg kritisk til laguttaket, og ville helst unngå de mange spørsmålene om unggutten.

- Kveler svensk fotball



Frankrike-sjef Didier Deschamps innrømte på sin side at han hadde forberedt mannskapet sitt på hva de ville møte i Sverige med Kulusevski på midtbanen.

Zlatan Ibrahimovic kaster seg nå inn i diskusjonen via Twitter.

«For noe jævla tull. Ytterligere et bevis. Inkompetente personer på feil plasser som kveler svensk fotball», tordner Milan-spissen og Hammarby-deleieren i tweeten.

Kulusevksi har gjort det bra som lånespiller for Parma det siste året. Han ble blant annet kåret til årets unge spiller i Serie A.

I vinter kjøpte giganten Juventus fri 20-åringen fra kontrakten med Atalanta, og lånte deretter ut midtbaneprofilen tilbake til Parma.

Kulusevski trente med Juventus for første gang i forrige uke.