Ibrahimovic scoret og ble utvist – Eriksen matchvinner for Inter

Christian Eriksen ble matchvinner for Inter i cupderbyet mot Milan hvor Zlatan Ibrahimovic sto både for mål og rødt kort i 2-1-kampen.

Det ble høydramatisk da Milano-rivalene møttes på Giuseppe Meazza-stadion. Dansken kom inn etter 88 minutter og avgjorde da han satte 2-1-målet åtte minutter ut i ekstratiden.

Milan tok ledelsen da Ibrahimovic satte ballen i mål etter 31 minutter Den svenske stjernespissen fikk ballen ved 16-meteren og fant et ledig rom ved borte hjørne.

Mot slutten av omgangen oppsto det bråk ute på banen etter at Milans Alessio Romagnoli hadde taklet Inters Romelu Lukaku røft. Flere spillere kom til, og Lukaku og Ibrahimovic la sine panner mot hverandre. Lukaku forsøkte også få tak i Zlatan da lagene gikk til pause, uten å lykkes. Begge fikk gult kort.

I 2. omgang pådro svensken seg sitt annet gule kort, og Milan måtte spille den siste drøye halvtimen med ti mann.

Lukaku utlignet for Inter etter 71 minutter på straffe etter at Nicolò Barella var blitt felt innenfor 16-meteren. Dommeren måtte bruke VAR for å se at det var straffe.

Jens Petter Hauge kom ikke lenger enn til oppvarmingen.

