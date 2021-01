IBU forbyr Russlands nasjonalsang og flagg i VM – russere konkurrerer som «RBU»

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) følger opp CAS-avgjørelsen i Wadas sak mot Rusada ved å forby Russlands flagg og nasjonalsang under VM.

Sanksjonen gjelder i tiden fram til 16. desember 2022 og omfatter senior-VM og sommer-VM, men ikke junior- og ungdoms-VM, opplyser IBU i en pressemelding onsdag.

Avgjørelsene er følge av Idrettens voldgiftsretts avgjørelse i saken mellom Verdens antidopingbyrå og Russlands antidopingbyrå. Russland var opprinnelig utestengt fra globale mesterskap i fire år, men slapp etter CAS-behandling med to år. Russiske utøvere får lov å delta under strenge betingelser.

IBU har besluttet at Russlands flagg ikke skal benyttes under mesterskapene, heller ikke på tøy og drakter, og at IBU må godkjenne drakter og representasjonstøy brukt av russiske deltakere. Draktene kan ha flaggets farger.

Landets navn skal heller ikke benyttes på tøy, og utøverne skal konkurrere under forkortelsen RBU (for «Russian Biathlon Union»).

I stedet for Russlands nasjonalsang skal IBU-hymnen benyttes, og en ensfarget RBU-logo skal erstatte flagget under seremonier.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto