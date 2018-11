IBU nedsatte granskingskommisjon for å komme til bunns i Russland-korrupsjon

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har nedsatt en ekstern granskingskommisjon som skal se på korrupsjonsbeskyldningene knyttet til russisk doping.

Det skjer hele sju måneder etter at det ble kjent at en WADA i en konfidensiell rapport hevdet at russere bestakk IBU-ledere for å holde dopingsaker skjult. Rapporten førte til at østerriksk politi i april gjennomførte en razzia mot IBU-hovedkvarteret i Salzburg.

Det ble innledet etterforskning mot IBUs daværende president Anders Besseberg og generalsekretær Nicole Resch, og det ble også gjennomført en razzia i Norge. I WADA-rapporten ble det også hevdet at delegater ble bestukket for å velge Tjumen i Russland til VM-arrangør i 2021.

IBU melder på sitt nettsted at den eksterne granskingskommisjonen skal samarbeide med østerrikske og norske myndigheter når det gjelder korrupsjonsmistankene, men at man vil gå lenger og undersøke om tildelingen av VM var «besudlet av korrupsjon», som det heter i dokumentet som skisserer rammene for granskingen.

Tildelingen til Tjumen ble senere omgjort etter innvendinger fra WADA, og mesterskapet er i stedet gitt til Pokljuka i Slovenia.

Millioner

Østerrikske påtalemyndigheter mener at det ble betalt millionbeløp i bestikkelser for å skjule russisk doping. For stemmer på Tjumen skal det ha blitt tilbudt beløp mellom 25.000 og 100.000 euro.

Vedtaket om å nedsette granskingskommisjonen ble fattet på IBUs styremøte sist helg og offentliggjort onsdag. Kommisjonen skal ledes av den britiske advokaten Jonathan Taylor. Han får selskap av advokatene Christian Dorda fra Østerrike og Anja Martin fra Tyskland, samt en tidligere skiskytter som skal utpekes av utøverkomiteen.

Forpliktelse

Kommisjonen skal rapportere til IBU-styret så snart arbeidet er utført, med anbefalinger om det bør innledes disiplinærsaker og i så fall mot hvem.

– Vi er stolte over å kunne melde om opprettelsen av en så kvalifisert og erfaren kommisjon. Vi har allerede gjort fremragende framskritt i å få på plass tiltak som vil beskytte sporten vår og sikre integritet og åpenhet, sier IBU-president Olle Dahlin.

– Selv om vi er på rett vei, har vi en forpliktelse til våre utøvere, tilhengere og andre involverte om å granske det som skjedde i fortiden slik at vi kan lære av det og sørge for at det aldri skjer igjen.

(©NTB)

