IBU vedtok at verdenscupen skiskyting før jul begrenses til to steder

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) besluttet lørdag at første del av verdenscupen skal avvikles bare i Kontiolahti og Hochfilzen.

Det blir like mange renn som planlagt, og på de opprinnelig oppsatte datoene, men Kontiolahti overtar rennene som skulle vært avviklet i Östersund, mens Hochfilzen overtar rennene fra Annecy-Le Grand Bornand.

Avgjørelsen er fattet etter konsultasjon med lokale arrangører, nasjonale myndigheter og IBUs medisinske ekspertise. Planen er å begrense antall arrangørsteder for å maksimere muligheten for effektivt smittevern.

– Vi er fornøyd med at vi vil greie å gi utøvere og tilhengere fire verdenscupstevner før nyttår. Vi er selvsagt skuffet over at vi ikke kan besøke alle de fire stedene som var tildelt renn. Det var en vanskelig avgjørelse, men den ble godtatt av alle involverte, sier IBUs generalsekretær Niklas Carlsson i en uttalelse på forbundets nettsted.

To uker hvert sted

Det blir renn i Kontiolahti (Finland) 28. til 29. november (normaldistanse og sprint) og 3. til 6. desember (sprint, jaktstart og stafett), i Hochfilzen (Østerrike) 11. til 13. desember (sprint, jaktstart og stafett) og 17. til 20. desember (sprint, jaktstart og fellesstart).

IBU-styret bekreftet at VM skal avholdes i Pokljuka i tiden 9. til 21. februar. Avgjørelse om verdenscuprennene etter jul vil bli fattet i løpet av høsten.

Også IBU-cupen

Tidligere er det på grunn av viruspandemien vedtatt endringer i IBU-cupen, og en endelig terminliste er nå vedtatt. Det blir fem arrangementer på tre steder: i Arber (Tyskland), Brezno-Osrblie (Slovakia) og Val Ridanna (Italia). Åpent EM avvikles i Duszniki-Zdroj 24. til 31. januar som planlagt.

Det ble også vedtatt at IBU-kongressen 13.-15. november skal avvikles som videokonferanse.

IBU opplyser at fluorforbudet også var på dagsorden under lørdagens møte, men at man avventer nye rapporter om testmetoder før man treffer avgjørelser i saken. Dette vil skje i løpet av de nærmeste ukene.

