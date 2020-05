IBU vil trolig følge FIS i forbudet mot fluor

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) er innstilt på å følge FIS' linje i spørsmålet om fluorforbud i skismurning.

– Vi er innstilt på å følge samme linje, sier generalsekretæren i IBU, svenske Niklas Carlsson.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) ville forby fluor i skismurning allerede fra kommende sesong, men har måtte drøye et totalforbudet fordi man ikke hadde gode nok testmetoder.

Innen skiskyting har også fluor blitt brukt flittig, men har til nå ikke tatt til orde for et totalforbud uten en nærmere utredning.

– Vi har vært tydelige i vårt syn overfor de nasjonale forbundene. Vi har følt at vi må ha på plass en metode som er brukbar til å teste fluorbruken, sier Carlsson.

I Tyskland har man funnet en metode, og et firma jobber med å optimalisere målemetoder for å kontrollere fluoren i smurningen.

– Vi skal ha et styremøte 6.-7. juni for å diskutere spørsmålet, sier Carlsson.

Han sier at det er for tidlig å si noe om hvor de vil havne og at man i løpet av sommeren skal begynne å teste ut disse maskinene.

