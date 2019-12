Ida Alstad ødela korsbåndet, ute i ett år

Byåsens håndballveteran Ida Alstad ødela korsbåndet under trening sist fredag. 34-åringen blir borte fra banen et års tid, melder Adresseavisen.

Alstad fikk tirsdag kveld den brutale beskjeden om at MR-undersøkelsen viste avrevet fremre korsbånd. Skaden pådro hun seg fredag den 13. desember.

– Under en finte kjente jeg at kneet sviktet. Jeg skjønte med en gang at det var alvorlig. Det var ekstremt vondt fysisk, og etter fem minutter ble det like trist som vondt, sier hun til avisen.

– Jeg hadde nok taklet skaden bedre om den hadde kommet tidligere. Det er på et kritisk tidspunkt med tanke på alder og karrieren.

Spilleren med EM-, VM- og OL-gull for Norge i en innholdsrik karriere har hatt bare én alvorlig skade tidligere. Det var da hælsenen røk i 2014. Hun har bestemt seg for at den første alvorlige kneskaden ikke skal få avslutte karrieren hennes.

– Tanken (om karriereslutt) streifet meg i helgen, men jeg bestemte meg ganske fort for at jeg må sette meg et mål om å komme tilbake. Jeg skal ikke bare tilbake på banen, jeg skal tilbake til der jeg var, sier hun til Adresseavisen.

Om opptreningen går etter planen, kan hun være tilbake i kamp på nyåret i 2021.

(©NTB)