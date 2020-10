«Ida» var bare et barn da treneren forgrep seg på henne. I dag kjemper hun en fortvilet kamp for å fjerne ham fra idrettsmiljøet

Overgriperen har funnet et smutthull i regelverket som gjør ham i stand til å fortsatt ha en rolle i idretten. Verken politiet eller Norges Idrettsforbund kan gjøre noe.

ØSTLANDET (Nettavisen): Som idrettstrener innledet mannen et forhold til en av sine egne spillere.

Ifølge offeret hadde de omtrent daglige samleier i en periode på flere år.

Mannen, som nå er i 40-årene, ble senere dømt til to års fengsel for seksuell omgang med barn under 14.

Dommen fra 2006 er for lengst ferdigsonet, og i dag er han svært aktiv som idrettsfotograf på Østlandet, en rolle som ikke krever at han avlegger politiattest.

Nå har offeret fått nok.

«Ida», som vi har valgt å kalle henne, forteller i dette intervjuet med Nettavisen om en følelse av maktesløshet og sinne.

Hun opplever det som en belastning at han fortsatt er en del av idrettsmiljøet, mens han på sin side påpeker at han har sonet sin straff.

Lenger ned i saken kan du lese mer om hva overgriperen sier.

- Vil hindre at han begår nye overgrep

I flere år har Ida forsøkt å få idretten og politiet til å ta grep og fjerne hennes egen overgriper fra en arena med mange barn og unge.

- Jeg vil forhindre at han begår nye overgrep, og sørge for at han holder seg unna barn. Det er også derfor jeg gjennomførte rettssaken mot ham, det var ikke så farlig hvor mye jeg fikk i erstatning, jeg ville bare at han skulle bli tatt, få dommen på vandelsattesten og ikke ha muligheten til å jobbe med barn igjen.

«Ida» kjemper en fortvilet kamp for å få sin egen overgriper fjernet fra idretten. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Ida tar imot Nettavisen i sitt eget hjem på Østlandet. Hun er i dag voksen, har egne barn, mann og jobb, men saken fra tenårene har satt et enormt negativt preg på livet hennes.

Saken ble ansett som svært grov.

De innledet et forhold da han var hennes idrettstrener, og det første samleiet skjedde ifølge Ida på 11-årsdagen hennes. Treneren er 12 år og 10 måneder eldre enn henne.

Dommen sier det skjedde på 13-årsdagen, men det er to år senere enn det som faktisk skjedde, hevder Ida.

Etter det første samleiet skjedde det så å si hver dag frem til hun ble 15 år.

- Det dabbet av da jeg ble eldre og ble mindre interessant for ham, husker hun.

- Prøvde å ta livet mitt

Ida forteller om en overgriper som hadde tydelig preferanse for yngre jenter. Hadde hun kviser, da brakk han seg eller kastet opp.

Da hun begynte å få hår på kroppen, måtte det bort, ellers brakk han seg eller kastet opp, hevder hun. Hvis hun hadde gått opp i vekt viste han tydelig avsky, noe som gjorde at hun senere utviklet anoreksi.

Foreldrene hennes var naive og ga gjerningsmannen bensinpenger fordi han kjørte henne så mye rundt på treninger og kamper.

Hun hadde heller ikke noe godt forhold til foreldrene i utgangspunktet, og treneren ble en trygghet i livet.

Det utnyttet han.

Ida forteller åpent om ungdomsår der hun «var helt ødelagt psykisk» og blant annet drev med rus, alkohol og selvskading.

- Jeg prøvde flere ganger å ta livet mitt, sier hun.

TAUST FRA IDRETTEN: «Ida» ble lovet svar om saken av Norges Idrettsforbund i 2019. Hun hørte ikke noe før Nettavisen tok tak i saken et år senere. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Det var en episode av TV-programmet «The Oprah Winfrey show» som gjorde at saken til slutt havnet hos politi og rettsvesen.

Der snakket de om en overgrepssak lik denne, og hvordan enkelte overgripere opererer.

- Da skjønte jeg hva jeg hadde blitt utsatt for, husker hun.

Ida tok kontakt med politiet og anmeldte mannen, men fikk beskjed om at det kom til å bli ord mot ord, og at saken mest sannsynligvis ville bli henlagt.

Etter hvert tok politiet kontakt med treneren, som til slutt la kortene på bordet og innrømmet det meste.

Han ble senere dømt i både tingretten og lagmannsretten for handlingene.

- Du var bare 12-13 år, han var 13 år eldre enn deg. Var det ingen som reagerte på at du var så mye sammen med ham?

- Det var folk som begynte å reagere etter hvert, og i ettertid har jeg forstått at enkelte foreldre og spillere stusset over det. Men det var ingen voksne som gjorde noe eller stoppet det, sier hun og rister oppgitt på hodet.

- Føler et ansvar for å stoppe ham

I ettertid slet hun veldig på skolen og har vært mye syk, både fysisk og psykisk.

I dag har hun diagnosen PTSD (posttraumatisk stresslidelse), og skulle gjerne ha lagt denne saken bak seg.

Men hun klarer det ikke så lenge overgriperen fortsatt er daglig aktiv i idrettsmiljøet.

- Jeg unner ingen å gå gjennom det jeg har gått gjennom, og jeg føler et ansvar for å stoppe han fra å begå nye overgrep, sier hun til Nettavisen.

«Ida» vil ha sin egen overgriper fjernet fra idretten. Hun er sikker på at han vil begå nye lovbrudd. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

I en innbitt kamp for å fjerne overgriperen fra et idrettsmiljø der han omgås mange barn og unge, har hun de siste årene tatt kontakt med både politi, Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund for å advare mot at mannen fortsatt er i idretten.

Foreløpig har ingenting skjedd.

Nettavisen har sett store mengder dokumentasjon på at han i 2020 fortsatt er svært aktiv som idrettsfotograf.

«Ida» viser flere eksempler på korrespondanse hun har hatt med Norges Idrettsforbund, og i en e-post fra august 2019 skriver idrettspolitisk rådgiver Per Tøien følgende i et svar på hennes bekymringsmelding:

- Problemstillinger med personer som ikke har gyldig politiattest, men likevel har kontakt med mindreårige i idrettssammenheng uten at det er i funksjoner som krever politiattest, er ikke ukjent for oss. Vi vil komme tilbake til deg med et svar på din henvendelse etter at vi har vurdert nærmere hvilke muligheter idretten har – eller ikke har – i slike saker som den du beskriver.

- Vil ikke at barna mine skal ha en mor i fengsel

Det er ett år og to måneder siden mailen ble sendt, men «Ida» har foreløpig ikke fått flere svar.

NIF og Per Tøien svarer følgende på Nettavisens spørsmål om hvorfor ikke «Ida» fikk noen tilbakemelding.

- Jeg kan bekrefte at vi har behandlet henvendelsen fra kvinnen i august 2019. Til tross for at vi behandlet henvendelsen, fikk hun ikke svar fra Norges idrettsforbund som hun naturligvis skulle ha fått, og som jeg lovet henne at hun skulle få. Vi vil gjøre rede for hvilken oppfølging saken fikk hos oss, og den kommunikasjonen vil vi ta direkte med henne, sier Tøien.

FIKK SAKEN PÅ BORDET: Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i Norges Idrettsforbund. Foto: Geir Owe Fredheim / NIF

Ida varslet også politiet om sin egen overgriper i 2015, og igjen i starten av september 2020.

Hun ba da innstendig om at han burde fjernes fra idretten.

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, bekrefter imidlertid overfor Nettavisen at de har lite handlingsrom i saker som dette.

- Politiet har ikke mulighet til å fjerne en frivillig i idretten som tidligere er straffedømt og ferdig sonet, og har en rolle som ikke krever politiattest, sier Vandvik.

Det hele er blitt en fortvilet kamp for «Ida», og hun har i maktesløshetens navn vurdert om hun skal ta saken i egne hender og advare miljøet han er en del av.

- Men slik jeg har forstått det ville jeg risikert straff om jeg offentliggjør ham på den måten. Hadde jeg ikke hatt barn selv, ville jeg uten tvil gjort det, men jeg vil ikke at de skal ha en mor som selv sitter i fengsel, sier hun.

- Hva mener du bør skje nå?

- Jeg synes politiet bør benytte seg av muligheten de har til å varsle idrettslag og fotballforbund om mannen, slik at han blir fjernet fra miljøet, det hadde ikke kostet dem mange kalorier å gjøre det. Alle som er rundt barn burde ha vandelsattest, uansett hvilken rolle de har. Er man dømt for overgrep på barn, har man ingenting rundt barn å gjøre, slår hun fast.

Hun etterlyser et bedre system som fanger opp slike situasjoner som denne.

- Det er lenge siden dommen falt. Hvorfor tror du han fortsatt utgjør en trussel?

- Fordi han gjør det samme i dag, som da jeg ble forgrepet på. Han var ekstremt opptatt av barn. Det var ikke bare meg, jeg har snakket med andre på det laget jeg spilte, og han har i hvert fall prøvd seg på to jenter til. Begge ble invitert hjem til ham alene. Jeg er ikke i tvil om at han vil prøve seg igjen, sier hun.

BER OM HJELP: Ida har flere ganger kontaktet både politi og Norges Idrettsforbund i håp om å få ham fjernet fra idretten. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Overgriperen: - Hun vil bare ha hevn

Nettavisen har vært i kontakt med Idas overgriper. Han har liten forståelse for at vi skriver denne saken.

- Dette er drøyt, og jeg blir litt satt ut. Jeg tar bare bilder, jeg er ikke i kontakt med noen av spillerne hvis de ikke ber meg sende dem et bilde. Her er det bare en dame som vil ha hevn for noe som skjedde for 20 år siden, sier han til Nettavisen.

Han påpeker overfor Nettavisen at han hovedsakelig tar bilder av personer over 16 år.

- «Ida» sier hun er sikker på at du kommer til å begå nye overgrep. Hva har du å si det det?

- Det er tull og tøys. Tull og tøys! Hun har ikke snakket med meg på over 20 år og vet ikke noe om hvem jeg er i dag. Den gangen handlet det om ensomhet, ikke om interesse for barn, og det var en feil jeg gjorde der og da. Jeg slet psykisk og var ensom, og jeg har aldri før eller etter hatt noe interesse for barn. Jeg er på kamper fordi jeg er en ganske ensom fyr, og idretten er et av få steder der jeg har venner, sier han.

- Har du forståelse for at Ida og andre reagerer på du, som er straffedømt for overgrep mot barn, er en del av idretten i dag?

- Nei, for hun har ikke forstått hva jeg gjør der. Jeg henger ikke sammen med spillere, den eneste kontakten jeg har med spillerne er hvis de spør om jeg kan sende dem et bilde. Jeg ser kamper, tar bilder og reiser hjem igjen. Jeg drar ikke på kamp for å se på jenter, det har ikke noe med jenter i seg selv å gjøre. Jeg har ikke kontakt med noen jenter når jeg er på kamp.

- Du sier at du sender bilder til jenter som vil ha det. Da har du jo kontakt?

- Dette blir drøyt, altså. Jeg har aldri hatt seksuell interesse for barn, og jeg gjorde en feil den gangen. Hun er kun ute etter å hevne seg og ødelegge livet mitt.

- I dag, når du ser tilbake på det du gjorde den gangen, hva synes du om dine egne handlinger?

- Jeg skulle aldri gjort det. Det angret jeg på den gangen også. Det var en stor feil av meg, og jeg har aldri vært i nærheten av å gjøre noe lignende etterpå. Hun har all rett til å være sint på meg.

- Har du planer om å gi deg i dagens rolle?

- Nei, jeg gjør ikke noe galt.

- De klubbene du tar bilder av, vet de om bakgrunnen din?

- Nei. Og det har de heller ingen rett til.

Men nylig ble Ida kontaktet av Mi Lê Hagen, en tidligere lagvenninne som ville snakke om gamletreneren.

Da fortalte Hagen at Ida ikke var alene om å få upassende tilnærmelser av den nå dømte overgriperen.

Hun husker minst to konkrete tilfeller der overgriperen, som altså var baskettreneren hennes, inviterte henne med hjem.

Da var hun 12-13 år, akkurat som Ida.

- Han lurte da på om jeg kunne komme hjem til ham for å gå gjennom noen ting, se en basketfilm og bestille pizza. Jeg tenkte kanskje at det var sånn han gjorde det med «Ida» også, at det er sånn de profesjonelle gjør det. Men så sa han noe som reiste et rødt flagg i hodet mitt. Han sa at «jeg vet du har det kjempestrengt hjemme, så hvis du ikke får lov kan du bare si at alle de andre jentene også er der», sier Mi Lê Hagen til Nettavisen.

STØTTER «IDAS» KAMP: Mi Lê Hagen. Foto: Privat

Hagen husker ikke hva hun svarte treneren, men forklarer at hun aldri ble med ham hjem.

- Det eneste som reddet meg var den setningen. Jeg tenkte da at en voksen person aldri skal be meg om å lyve til mamma eller pappa.

Nettavisen har forelagt mannen påstandene fra Hagen, men han nekter for at det er sant.

- Nei, det stemmer ikke at jeg har bedt noen av de hjem. Det har jeg aldri gjort, mener han.

Vil stoppe treneren

Hagen støtter Idas kamp om å få stoppet deres tidligere trener fra å kunne operere i idrettsmiljøet.

Hun reagerer kraftig på at ingenting har skjedd etter at Ida har tatt kontakt med aktuelle instanser for å få stoppet den overgrepsdømte mannen.

- Har disse folka barn? Er det greit om han er i kontakt med deres døtre eller sønner? Jeg vet ikke hva disse menneskene tenker. Jeg blir sint. Han skal ikke være blant mindreårige – punktum, sier Hagen.

Ida har truffet overgriperen kun én gang etter at han ble dømt.

Det var på et kjøpesenter, og da stakk han med en gang han så henne.

- Fortjener ikke ny sjanse

Likevel forteller hun at hun fortsatt ser seg over skulderen når hun er ute.

Noe hat føler hun imidlertid ikke lenger. Det er takket være terapi, sier hun.

Men hun blir lei seg hver gang hun tenker på det som har skjedd. Hun har slitt mye i livet, og beskriver at mange år har gått tapt.

- Men han har jo sonet sin straff. Bør han ikke få en ny sjanse?

- Han har tatt et valg om å omgås barn og unge etter dommen. Med en slik bakgrunn synes jeg på ingen måte at han skal få en ny sjanse så lenge han fremstår som en trussel. Han har jo allerede kastet bort den sjansen når han omgås barn gjennom et smutthull, for han har ikke lov å jobbe med barn i utgangspunktet. Det virker på meg som at han ikke klarer å la være, så her må han stoppes på andre måter da fengsel i dette tilfellet ikke har hjulpet, sier hun.

