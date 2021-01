Regjeringen ønsker å gi idretten en «sommerpakke» ved å utvide kompensasjonsordningen til 1. september.

I perioden 1. juli til 1. september foreslår regjeringen å øke bevilgningen til 300 millioner kroner for idretten og frivilligheten, som har fått hjelp fra staten gjennom flere krisepakker under koronapandemien.

Regjeringen skriver i en pressemelding at den erkjenner at smittesituasjonen fortsatt skaper betydelig usikkerhet for kultur, frivillighet og idrett.

I revidert nasjonalbudsjett vil det komme oppdaterte vurderinger om behovet for ytterligere støtte.

