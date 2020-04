Idrettens krisepakke: Lotteritilsynet ber søkerne studere ordningen i påsken

Krisepakken for idrett har kort søknadsfrist. Lotteritilsynets direktør Gunn Merete Paulsen ber søkerne bruke påsken til å sette seg inn i ordningen.

Arrangører som har måttet avlyse, utsette eller stenge arrangementer på grunn av koronaviruset kan søke om støtte fra ordningen. Lotteri- og stiftelsestilsynet organiserer søkerprosessen, og det åpnes for søknader fra 14. april. Søknadsfristen løper ut en uke senere.

– Dette er en omfattende ordning utviklet på kort tid og med en kortere søknadsfrist enn vanlig. Det krever at alle må bruke tiden godt, sier tilsynets direktør Paulsen i en pressemelding.

Kulturdepartementet hadde fredag forskriften klar for krisepakken til kultur, idrett og frivillighet. Arrangører kan få kompensasjon for tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter.

– Noe av det fineste i samfunnet vårt er hardt rammet av korona, og en viktig del av samfunnsoppdraget til Lotteri- og stiftelsestilsynet er å sikre frivilligheten. Kulturdepartementet har jobbet hardt med å få på plass forskriften, og vi har holdt et høyt tempo med å rigge et stort søknadssystem på kort tid, sier Paulsen.

Arrangører som var registrert i Frivilligregisteret innen 5. mars kan søke.

– Vi åpner for søknader like over påske, men vi legger ut informasjon og veiledning på nettsidene våre allerede nå, og vi håper søkerne bruker tiden fram til det blir åpnet for søknader til å sette seg inn i ordningen, sier Paulsen.

– Vi skal gjøre det vi kan for at informasjon er lett tilgjengelig, slik at søknadsprosessen blir så enkel som mulig for søkerne. Ordningen skal være enkel og ubyråkratisk, og søknadsskjemaet vil bli enkelt å fylle ut, lover hun.

