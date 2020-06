Idrettens voldgiftsrett avgjør Iannones dopingsak

Idrettens voldgiftsrett (CAS) har mottatt anker fra Andrea Iannone og Verdens antidopingbyrå (Wada) i den italienske roadracingstjernens dopingsak.

Det opplyser CAS i en pressemelding tirsdag. Iannone anker Det internasjonale motorsykkelforbundets (FIMs) beslutning om å utestenge ham i 18 måneder, mens Wada mener straffen er for mild og vil ha ham utestengt i fire år.

Den 30-årige Aprilia-føreren, som er en av profilene i MotoGP-klassen, avga positiv dopingprøve i forbindelse med Malaysias Grand Prix i Sepang i fjor. Prøven var positiv på steroiden drostanalon, men Iannone mente at han må ha fått stoffet i seg gjennom mat og hevdet at grunnen til at stoffet kunne påvises i prøven var at han var kraftig dehydrert etter et løp i høy temperatur.

Bruk av steroider fører ifølge sportens regler til fire års utelukkelse, men FIM lot ham i april slippe med 18 måneder. Nå blir det opp til CAS å avgjøre.

Iannone krever seg frikjent, mens Wada altså krever utelukkelse i fire år. En dato for høring i saken er ikke fastsatt.

