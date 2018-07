Idretts-Norge sørger etter Vibeke Skofteruds dødsfall

Gikk bort søndag.

Søndag kom sjokkmeldingen om at Vibeke Skofterud hadde omkommet i en vannskuterulykke. Den olympiske mesteren fra stafetten i Vancouver i 2010 ble 38 år gammel.

Dødsfallet til den folkekjære langrennsyndlingen har skapt både sjokk og sorg hos flere idrettsutøvere, så vel som profilerte mennesker i Norge.

- Kvinnen er nå identifisert, og det er den 38 år gamle Vibeke Skofterud som er den omkomne. Familien er orientert, sa operasjonsleder Sveinung Alsaker i en pressemelding fra politiet.

En av de som har uttrykt sin sorg er hennes tidligere trener, Steinar Mundal.

- Helt forferdelig å få beskjeden. Jeg har trent henne i mange år, og vi har hatt veldig godt kontakt som venner i ettertid. Det er vanvittig trist. Hun var alltid blid og et fyrverkeri av et menneske med mye pågangsmot, sier Mundal til Nettavisen.

Også den tidligere sportssjefen for langrennslandslaget, Åge Skinstad, har kommentert Skofteruds dødsfall:

- Det er ufattelig trist. Jeg ville ikke tro det da jeg fikk høre det. Mine tanker går til de nærmeste - jeg kan ikke forestille meg hvordan de har det, sier Skinstad til Nettavisen.

I SORG: Åge Skinstad.

Også nåværende landslagssjef, Vidar Løfshus, har uttrykt sin sorg på vegne av Norges Skiforbund:

- Det er en ufattelig tragedie at vår alles livsglade Vibeke er borte. Våre tanker går til Vibekes familie og hennes nærmeste, sier Løfshus i en pressemelding.

Den svenske langrennsstjernen Charlotte Kalla uttrykker både sjokk og sorg over dødsfallet til Skofterud:

- Den tragiske nyheten kom som et sjokk for meg. Det føles ubehagelig og vanskelig å ta innover seg at en slik livsglad, positiv og energifylt idrettsvenn som Vibeke Skofterud ikke lenger er med oss, sier Kalla til svenske Aftonbladet.

På sosiale medier strømmer meldingene på fra norske profiler både i og utenfor idrettsmiljøet. En av dem som har reagert er kulturminister Trine Skei Grande:

Trist nyhet om en stor idrettsutøver: Vibeke Skofterud bidro til både OL- og VM-gull på stafett, og hadde en lang karriere i toppen av norsk skisport. Meningsløst når et menneske blir borte så ungt.

Mine tanker går til familien. — Trine Skei Grande (@Trinesg) July 29, 2018

- Trist nyhet om en stor idrettsutøver: Vibeke Skofetrud bidro til både OL- og VM-gull på stafett og hadde en lang karriere i toppen av norsk skisport. Meningsløst når et menneske blir bort så ungt. Mine tanker går til familien, skrive Skei Grande på Twitter.

I SORG: Suzann Pettersen minnes venninnen sin, Vibeke Skofterud.

Golfstjernen Suzann Pettersen minnes sin venn, Vibeke Skofterud, på Instagram:

- Ufattelig trist å høre at verden har mistet et så fantastisk menneske som deg! En jente med mer tæl og humør skal en lete lenge etter! Tusen takk for all glede og latter du har gitt! Vil aldri glemme den gode samtalen vi hadde i vinter om det neste kapittelet vi begge hadde foran oss! For å si det som du ville sagt det selv, helt jævlig kjipt at det skulle ende så fort! Hvil i fred, du vil aldri bli glemt! skriver Pettersen på sosiale medier.

Jan Åge Fjørtoft minnes også tidene og stundene han hadde med Skofterud:

Min gode venn, Vibeke Skofterud, verdens herligste jente, verdens tøffeste jente, verdens varmeste jente, har forlatt oss.



En jente som aldri vil bli glemt. Og som vil bli dypt savnet.



Hvil i fred ❤️❤️❤️ — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) July 29, 2018

- Min gode venn, Vibeke Skofterud, verdens herligste jente, verdens tøffeste jente, verdens varmeste jente har forlatt oss, skriver Fjørtoft på Twitter.

Snowboard-esset Helene Olafsen jobbet sammen med Skofterud i Discovery. Hun har også tatt til sosiale medier:

Uendelig trist og meningsløst. Tankene går til de som stod henne nærest💔 — Helene Olafsen (@HeleneOlafsen) July 29, 2018

- Uendelig trist og meningsløst. Tankene går til de som henne nærest, skriver Olafsen.

Jonas Bergh-Johnsen jobbet også med Skofterud i Disvocery under OL. Han har også tatt til sosiale medier:

Kjære, kjære fine, gode Vibeke. Solstråla. Et av de mest livsglade og positive menneskene jeg har møtt. Umulig å ikke bli glad i. Samtidig så klok og sterk i faget ditt. Takk for at jeg fikk bli kjent med deg, ukene i Sør-Korea kommer jeg til å ha med meg resten av livet❤️ — Jonas Bergh-Johnsen (@ESNJonas) July 29, 2018

- Kjære, kjære, fine, gode Vibeke. Solstråla. Et av de mest lvisglade og positive menneskene jeg ha rmøtt. Umulig å ikke bli glad i. Samtidig så klok og sterk i faget sitt. Takk for at jeg fikk bli kjent med deg, ukene i Sør-Korea kommer jeg til å ha med meg resten av livet.

NRKs langrennsekspert og tidligere langrennsløper, Fredrik Aukland, minnes også Skofterud på Twitter:

Langrennsmiljøet har mistet et fantastisk menneske med mye kunnskap, glede og en unik formidlingsevne. Vibeke Skofterud vil bli dypt savnet #nrksport — Fredrik Aukland (@fredrikaukland) July 29, 2018

- Langrennsmiljøet har mistet et fantastisk menneske med mye kunnskap, glede og en unik formidlingsevne. Vibeke Skofterud vil bli dypt savnet, skriver Aukland på sosiale medier.

Ogsp NHL-stjernen Mats Zuccarello har tatt til Twitter, og har lagt ut et bilde av den omkomne OL-vinneren:

- Dette er så trist. Tanker går til familie og venner. hvil i fred, Vibeke, skriver Zuccarello på Twitter.

Dette er så trist! Tanker går til familie og venner! Hvil i fred Vibeke😇 pic.twitter.com/pXC5WCQqhZ — Mats Zuccarello (@zuccarello36) July 29, 2018

Komiker Truls Svendsen har også delt sine tanker på Twitter etter Skofteruds bortgang:

Ubeskrivelig trist med Vibeke Skofterud. Et varmt, inkluderende og fantastisk menneske som vil bli dypt savnet. ❤️ RIP — Truls Svendsen (@trulssv) July 29, 2018





- Ubeskrivelig trist med Vibeke Skofterud. Et varm, inkluderende og fantastisk menneske som vil bli dypt savnet, skriver Svendsen.

Roeren Olaf Tufte har også tatt til sosiale medier:

- Hva blir skisporet uten deg. Ditt vesen, ditt smil, ditt glimt og den snille jenta du alltid var. Vil bli dypt savnet. Tusen takk for alt du rakk, skriver Tufte på Instagram.

Mest sett siste uken