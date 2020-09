Idrettsdommer tiltalt for seksuell omgang med barn, nå starter rettssaken: - Han uttrykker anger

Mandag starter saken som det siste året har preget idrettsmiljøet på Vestlandet. En idrettsdommer er tiltalt for en rekke forhold, blant annet seksuell omgang med barn under 16 år.

BERGEN (Nettavisen): Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen, og de alvorligeste tiltaltepunktene har en øvre strafferamme på 6 år. Han er i tillegg tiltalt for en rekke andre forhold.

25 fornærmede

Mandag må idrettsdommeren møte i Bergen tingrett, og i den fem sider lange tiltalen anklages han for en rekke straffbare forhold mot totalt 25 fornærmede, blant annet:

- For å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

- For å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.

- Å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.

- For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold

- For å ha produsert, anskaffet eller besittet fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn.

- Erkjenner straffeskyld for brorparten

Forsvarer Bertil Rønnestad er ordknapp før saken setter i gang mandag.

- Tiltalte har erkjent straffskyld for brorparten av forholdene han er tiltalt for, hvilket gjør at saken kan gjennomføres på vesentlig kortere tid enn uten hans erkjennelser. Tiltalte ønsker å gjøre opp for seg, og uttrykker anger og skulle ønske handlingene ugjort overfor de fornærmede i saken, skriver Rønnestad i en SMS til Nettavisen.

- Du sier han erkjenner brorparten av forholdene, men hva er det han bestrider?

- Det får vi ta i hovedforhandlingen, svarer Rønnestad.

Han ønsket ikke å stille til intervju om saken før hovedforhandlingen setter i gang.

- Omfattende etterforskning

Politiadvokat Christine Møen Wisløff vil ikke uttale seg om straffepåstand til media før de har vært i hovedforhandling.

- Hvordan har denne saken vært å etterforske?

- Det er en stor sak med mange fornærmede som har tatt lang tid å etterforske. Han har sittet i varetekt i litt over ett år nå. Det er har vært en omfattende etterforskning, sier hun til Nettavisen.

- Hva er det som har vært spesielt krevende?

- Det var krevende å gjennomgå store mengder chat. Det har vært mange avhør av fornærmede og gjentatte avhør av tiltalte. Han har erkjent det aller meste, sier hun.

- Vet du hva han bestrider av tiltalepunktene?

- Ja, men det vil jeg ikke gå inn på, sier Møen Wisløff, og forteller at de fem dagene som er satt av i retten vil bli en slags hybrid mellom hovedforhandling og tilståelsessak.

Ingen anmerkninger på vandelsattesten

Det var i august statsadvokatene i Hordaland tok ut tiltale mot mannen etter å ha gjennnomført en omfattende etterforskning.

Over hundre personer skal ha vært avhørt og politiet har gått gjennom store mengder datamateriale.

Mannen i 20-årene er tidligere ustraffet og hadde ingen anmerkninger på vandelsattesten da han ble pågrepet i juli 2019.

NFF Hordaland fikk varsel om dommeren i august 2018, 11 måneder før han ble pågrepet, men han fikk fortsette å dømme kamper og være aktiv i miljøet.

Flere av tiltalepunktene dreier seg om episoder som skjedde etter at varselet kom i august 2018.

- Ting kunne vært gjort annerledes

Knut Berge og NFF Hordaland mener de gjorde det de kunne på det tidspunktet.

- Saken ble håndtert etter beste evne ut fra de opplysningene vi til enhver tid hadde på bordet. Med fasit i hånden, skulle man kanskje ønske seg at ting kunne vært gjort annerledes. Men vurderinger og beslutninger ble fortløpende gjort og tatt på bakgrunn av til enhver tid kjente og foreliggende fakta, sier Berge til Nettavisen.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet 8. juli i fjor sommer.

Han var på det tidspunktet en mye benyttet dommer i flere idretter. Han har også dømt på elitenivå i én av idrettene.