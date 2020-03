Idrettsforbundet: – All idrett må opphøre umiddelbart

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ber om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Koronaviruset fortsetter å påvirke også norsk idrett med voldsom kraft.

– Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor, og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

