Idrettsforbundet kaller inn til hastepressekonferanse

Se pressekonferansen fra 21.00.

Norges idrettsforbund innkaller til pressekonferanse i forbindelse med idrettens situasjon vedrørende coronasituasjonen og mulige avlysninger av idrettsarrangement. Se pressekonferansen direkte her fra klokken 21.

FØLG DIREKTE: Corona-viruset: Slik påvirkes idretten

Til stede på pressekonferansen vil Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund, være sammen med representanter fra Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund, Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund.

Tidligere tirsdag ble det klart at Folkehelseinstituttet ønsker at alle arrangementer med over 500 deltakere avlyses eller utsettes. Som en følge av dette har Birkebeinerrennet blitt avlyst, mens hopprennet Raw Air i Trondheim går uten publikum.

Det snakkes også om at den viktige landskampen mellom Norge og Serbia i slutten av mars skal gå uten publikum. Helsedirektoratet har anbefalt dette, men det er ikke tatt noen endelig avgjørelse enn så lenge.

- Når det gjelder landskampen er jeg redd dette betyr, for meg som for mange andre som har stor glede av fotball, at vi anbefaler at den ikke gjennomføres med publikum på Ullevaal om 14 dager, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.