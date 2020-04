Idrettsforbundet og fotballmøtet i møte med FHI om gjenåpning

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyser at det onsdag ble avholdt et møte mellom idrettsforbundet, fotballforbundet og Folkehelseinstituttet for samarbeid om gradvis å komme i gang med idrettsaktivitet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)