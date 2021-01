Idrettsforbundet ønsker vurdering av forbudet mot høydehus

Norske idrettsutøvere kan få et fritak til å benytte seg av høydehustrening som et resultat av pandemien. Idrettsforbundet ber om juridiske råd i saken.

Friidrettslandslaget lege, Ove Talsnes, er kritisk til at det ikke allerede er innført et slik unntak.

Det framførte han i et intervju med NRK.

– De står i et fryktelig dilemma, egentlig. Høydetrening er ikke bare en marginal faktor for den type utøvere. Det er en basisferdighet når du har kommet til det nivået her, om vi skal kjempe om finaleplasser og medaljer i olympiske mesterskap, sier Talsnes.

Forbud mot bruk av høydehus ble innført i Norge i 2003.

– NIF har i dag avholdt et ekstraordinært styremøte hvor det ble besluttet å innhente råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg om hvilke eventuelle medisinsk etiske argumenter som finnes for at idrettsstyret bør eller ikke bør vurdere om det kan gis midlertidig dispensasjon fra forbudet mot høydehus i lys av den pågående koronasituasjonen. Det bes også om en vurdering om pandemien vi nå har opplevd, har gitt oss nye erfaringer og argumenter slik at høydehussaken bør opp til ny debatt på Idrettstinget i 2021, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

