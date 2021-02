Idrettsforbundet trenger tid til å diskutere Besseberg-rapporten – en avklaring vil drøye

Presidentskapet i Norges idrettsforbund vil ikke konkludere når de tirsdag drøfter de alvorlige anklagene mot tidligere IBU-president Anders Besseberg.

Saken skal diskuteres videre sammen med resten av idrettsstyret 9. februar. Det får NTB opplyst i en epost fra NIF.

«Det viktigste nå er å få en oversikt over sakens kompleksitet, herunder grunnlaget for en eventuell behandling i idrettens domsorganer i Norge», skriver kommunikasjonsrådgiver Geir Owe Fredheim.

Han viser til at saken er omfattende og at korrupsjonssiktede Besseberg fortsatt er under etterforskning av norske Økokrim og østerriksk politi.

I forrige uke presenterte en uavhengig granskningskomité en knusende rapport om Bessebergs regjeringstid i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Der var han president mellom 1993 og 2018.

Granskningen ble gjort på oppdrag fra IBU. I rapporten blir Besseberg beskyldt for blant annet for å ha brutt etiske retningslinjer og å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser.

Idrettspresident Berit Kjøll ønsket ikke opprinnelig å uttale seg om rapporten og anklagene mot Besseberg. I helgen snudde hun etter å ha fått kritikk.

– Rapporten er rystende lesning, og jeg tar på det sterkeste avstand fra anklagene som framkommer om maktmisbruk, korrupsjon og forsøkene på å dekke over den systematiske dopingen blant russiske utøvere, slik rapporten beskriver at Anders Besseberg skal stå ansvarlig for, sa Kjøll søndag.

Samtidig kom det fram at hun sammen med sine visepresidenter Vibecke Sørensen og Johann Olav Koss skulle diskutere Besseberg-situasjonen i et møte tirsdag. Målet var å avklare «hvilket grunnlag rapporten kan følges opp fra NIFs ståsted».

Den avklaringen kommer tidligst etter idrettsstyremøtet i neste uke.

Besseberg ble i 2015 æresmedlem i Norges idrettsforbund.

(©NTB)

