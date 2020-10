Idrettsforbundets veileder for håndtering av rasisme er klar

Norges idrettsforbund (NIF) har presentert veilederen som skal gjøre det lettere for enkeltpersoner å si ifra om rasisme og diskriminering i idretten.

– Vi har en nulltoleranse for rasisme i idretten, og jeg forventer at alle organisasjonsledd i norsk idrett alltid reagerer på rasisme. Vi har idrettsglede for alle som visjon, og det forplikter. Denne veilederen vil gjøre de lettere å si ifra om rasisme – og lettere for idrettslag å håndtere slike saker, skriver idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Veilederen vil også gjøre det lettere for idrettslag å håndtere rasismesaker.

Tiltaket kommer etter innspill fra et utvalg nedsatt av kulturminister Abid Raja 7. september, som har vurdert og kommet med råd til idretten angående rasisme.

I pressemeldingen presenterer også veilederen viktige overordnende prinsipper for håndtering av rasisme og diskriminering:

* Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.

* Alle i idretten har et ansvar når de hører, ser eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.

* Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon.

* Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.

