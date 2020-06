Idrettsgallaen flyttes til januar 2022

Styret for idrettsgallaen har besluttet at den store jubileumsgallaen, som skulle vært avholdt i Trondheim 9. januar 2021, i sin helhet er flyttet til 8. januar 2022.

Men det blir likevel en slags idrettsgalla, uten kåringer, i januar 2021 likevel.

- Det blir idrettsgalla på NRK 9. januar 2021, men i en annerledes form enn seerne er vant til. Konkurransegrunnlaget i 2020, som følge av koronasituasjonen, gjør at de fleste klassene vil mangle prestasjonsgrunnlag som kvalifiserer for juryering. I den uvissheten som råder, vil det også kunne bli betydelige forskjeller i konkurransegrunnlaget for de ulike idrettene. Styret for idrettsgallaen har derfor besluttet at den store jubileumsgallaen, som skulle vært avholdt i Trondheim 9. januar, i sin helhet er flyttet til 8. januar 2022, skriver Norges Idrettsforbund i en pressemelding.

Styreleder for idrettsgallaen, Ivar Ragne Jenssen, sier i pressemeldingen at de anser dette som en god beslutning for både idretten og NRK.

- De siste månedene har vi diskutert hva som vil være den beste løsningen i denne situasjonen, og det mest rettferdige og forutsigbare for alle parter, er å flytte gallaen til 2022, sier Jenssen.

Arrangørene ønsker likevel å markere at Idrettsgallaen har 20-årsjubileum i 2021.

- Det vil skje med en direktesending på NRK 1 fra Oslo 9. januar. Her vil nye og gamle idrettshelter og prestasjoner bli hyllet og feiret. Selv om konkurransesesongen 2020 har vært, og blir, betydelig redusert, er det besluttet at det skal deles ut priser i klassene årets ildsjel, årets forbilde og årets hederspris.

Juryleder for hovedjuryen, Tore Øvrebø, sier at de stiller seg helt og fullt bak denne beslutningen.

- Det vil sørge for at vi får et bedre beslutningsgrunnlag og en rettferdig juryering til idrettsgalla 2022. Samtidig gleder juryen seg til å starte arbeidet med å vurdere aktuelle kandidater til prisene årets forbilde og årets hederspris, sier Øvrebø.