Idrettspresidenten: – Glad for at myndighetene har forstått nødropet

Idrettspresident Berit Kjøll applauderer kompensasjonsordningen regjeringen la fram for idretten og frivilligheten onsdag. 600 millioner ligger i potten.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

– Vi må si fra vårt ståsted at vi er veldig glade for at myndighetene har forstått det nødropet idretten har kommet med. Det er også betryggende at der er åpnet for nye pakker etter hvert som vi ser utviklingen videre, sa idrettspresident Berit Kjøll onsdag.

God start

Hun kalte pengene regjeringen nå legger på bordet «en veldig god start i en alvorlig situasjon». Kjøll stilte på felles pressekonferansen med kulturminister Abid Raja i kjølvannet av at kompensasjonsordningen ble framlagt.

– Nå er vi i gang med å kartlegge hvordan dette slår ut fra det minste idrettslaget til store internasjonale arrangementer, sa Kjøll og minnet om at idrettsbevegelsen alene genererer mellom 16 til 17 milliarder kroner i året i inntekter.

– Summen av det vi driver med, er en stor virksomhet i norsk sammenheng, sa Kjøll.

Hun har sammen med toppledelsen i norsk idrett allerede anslått av norsk idrett taper 500 millioner kroner fram til utgangen av mars i form av tapte inntekter på utsatte arrangementer.

Onsdag opplyste idrettsminister Raja at kompensasjonspakken som nå er lagt fram er ment å vare til ut april.

– Selv om vi forhåpentligvis klarer å komme oss til en normalisering raskere enn det, tror vi ikke det vil være mulig å avholde folkerike arrangementer før utgangen av april, sa statsråden.

Må dokumentere

Han opplyser at arrangører som nå kan gjøre seg håp om pengehjelp må legge fram dokumentasjon.

– Dette vil være basert på at man skal dokumentere de tapene man har lidd. Man må sende med dokumentasjon på dette. Merkostnader til et arrangementer som avlyses, som leie av en konserthall eller en idrettshall, er utgifter som vil tas med i betraktning, sa Raja – og la til:

– Kompensasjonsordningen skal være en rimelig ordning som gjør at vi skal ha et kulturliv og et idrettsliv også etter koronasituasjonen.

Idrettspresidenten uttrykte glede over signalene om at det kunne komme flere pakker.

