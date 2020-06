Idrettspresidenten innrømmer rasisme-bom – Raja setter ned arbeidsgruppe

Idrettspresident Berit Kjøll innrømmer at idretten har forsømt seg når det gjelder arbeidet mot rasisme. Nå tar både hun og kulturminister Abid Raja grep.

Torsdag møtte Kjøll og flere andre idrettsprofiler kulturminister Abid Raja (V) for å diskutere tiltak som kan forhindre rasisme i idretten.

– Norges idrettsforbund har ingen unnskyldning for at vi ikke har vært gode nok, hatt kunnskap nok, eller erkjent i tilstrekkelig grad at rasisme og diskriminering må tas sterkere tak i. Men det skal vi nå gjøre noe med, sier idrettspresidenten i en uttalelse.

Hun varsler tre konkrete tiltak.

– Vi skal starte en kartlegging av hva sentrale organisasjonsledd gjør for å forebygge og håndtere rasisme, samt hva de gjør for å rekruttere mennesker med minoritetsbakgrunn inn i sine styrende organer. Vi skal også lage en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering i idretten som skal etter planen være klar i september, sier Kjøll.

Arbeidsgruppe

Kulturminister Raja har på sin side besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som i tiden som kommer skal jobbe fram konkrete tiltak i kampen mot rasisme i idretten.

Konklusjonen på dette arbeidet skal foreligge 1. september.

I statsrådens arbeidsgruppe sitter blant andre friidrettsutøver Ezinne Okparaebo, bryteren Grace Bullen og tidligere fotballspiller Daniel Hatland.

De får med seg treningsguru Yngvar Andersen, tidligere basketspiller Marco Elsafadi, TV 2-programleder Siri Nilminie Avlesen-Østli og Magne Brekke. Sistnevnte er leder i Oslo Idrettskrets.

En rekke fargede idrettsprofiler har den siste tiden stått fram med sine historier om rasisme i idretten. Det har for alvor satt tematikken på dagsorden.

I Norges idrettsforbund skal det nå jobbes for å få flere med minoritetsbakgrunn inn i styrer. En gjennomgang gjort av VG nylig viste at kun én av 105 styremedlemmer i eliteserieklubbene i fotball har innvandrerbakgrunn.

Ba om rapport

Idrettspresidenten håper å bedre andelen ved å informere og samarbeide med valgkomiteer i idretten.

– Jeg ønsker meg flere med minoritetsbakgrunn inn i valgkomiteene, sier Kjøll.

Kulturminister Raja har også gitt uttrykk for at han er svært overrasket over mangelen på mangfold i idretten. Allerede tidligere denne uken ba han Norges idrettsforbund ta grep.

– Det første jeg gjør allerede nå, er at jeg ber idretten sette i gang et arbeid selv. Det handler om at de må lage en rapport om dette, sa Raja.

Nå vurderes det tiltak på bred basis.

