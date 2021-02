Idrettsprofil fikk SMS av sin daværende kone: «Jeg har aldri bedt om å bli banket eller voldtatt av deg»

Rettssaken mot den volds- og voldtektstiltalte idrettsprofilen fortsatte torsdag. På vitnebenken ble mannen grillet om en rekke konkrete episoder og tekstmeldinger.

Tredje rettsdag ble kraftig forsinket torsdag grunnet tekniske problemer med videooverføringen retten benytter seg av for å gi journalister og andre tilhørere tilgang til saken.

Etter hvert ble det besluttet at pressen heller måtte møte opp fysisk i tingretten, og i mellomtiden lukket tingretten dørene for å spille av et tilrettelagt avhør av en mindreårig i tilknytning til saken.

Da pressen først slapp inn, spurte statsadvokat Anne Glede Allum den tiltalte om flere hendelser der han beskyldes for å ha voldtatt sin daværende kone.

Han avviste på det sterkeste at han noen gang skal ha gjort dette.

Dro frem SMS-er

Aktor trakk så frem en SMS fra kvinnen i etterkant av separasjonen i 2018 der hun skal ha informert tiltalte om at hun kommer til å anmelde ham for voldtekt.

Da skal tiltalte i en melding tilbake svart med ett ord:

- OK.

Da spurte Allum hvorfor idrettsprofilen ikke stilte noen spørsmål rundt disse anklagene, hvis det faktisk stemmer at de er tatt ut av løse luften.

- På det tidspunktet hadde jeg gått fra NN. Før dette hadde det vært mange sjikanemeldinger fra henne, og jeg ville bare blokke ut alt. Jeg vil bare understreke for retten at jeg aldri har voldtatt NN, det er bare absurde anklager, svarte han.

- Du ønsket ikke å vite noe mer om hva hun mente med det?

- Da jeg gikk fra henne, har jeg opplevd en konflikt uten like. Jeg har fornærmet henne. På meg virker hun hevngjerrig og bitter, og skal ødelegge mitt liv. Derfor ønsket jeg ikke gå inn i en diskusjon med henne.

- I den samme tekstmeldingen skrev hun til deg at «jeg har aldri bedt om å bli banket eller voldtatt av deg» påpekte aktor.

Da tok mannen et par sekunders betenkningstid før han svarte:

- Jeg har aldri mishandlet henne og jeg har aldri voldtatt henne.

Aktor dro også frem en annen SMS.

Der skal tiltalte, etter en krangel på byen som endte med at kvinnen forlot stedet, ha skrevet en tekstmelding til henne midt på natten.

I meldingen sto det blant annet at han skulle komme og banke henne.

- Det handlet bare om at jeg ikke orker mer. Det var ikke ment som at jeg faktisk skulle banke henne, jeg har aldri mishandlet NN, sa han.

Aktor stilte tiltalte også spørsmål om konkrete påstander om voldsepisoder som den fornærmede kvinnen har vitnet om.

Blant annet en episode som skal ha skjedd i 2012 eller 2013, etter en foreldrefest på Østlandet.

Helt ulike versjoner

Kvinnen hevder hun ble gjenstand for vold i etterkant av denne festen. Årsaken skal være at tiltalte ikke likte at han ble hentet av sin egen far på grunn av at han var for full.

- Jeg husker at vi bodde i en annen by, og derfor skulle vi sove hos mine foreldre for å være med på foreldrefesten. Utpå kvelden fikk jeg beskjed om at min far sto utenfor, da ble jeg paff. Jeg måtte komme meg ut og prate med ham, da sa han til meg at jeg skulle hjem. Det skjønte jeg ingenting av, fortalte den tiltalte.

- Til politiet sier du at du ikke husker noe av denne hendelsen? kontret aktor.

- Jeg har snakket med faren min, og da har det begynt å demre for meg.

- Hva skjedde?

- Jeg ville ikke hjem, de festene likte jeg godt, og det var deilig å slippe å bare være sammen med vennene til NN. Vi hadde kjørt helt fra en annen by for å være med, og jeg ble sint, men pappa sto på sitt. Jeg ble med hjem til slutt.

- Hvem var med på turen hjem?

- Pappa dro ikke derfra før jeg ble med, men han ville også ha med seg NN hjem, og vi skulle da sove hos mine foreldre.

- Hva skjedde hjemme?

- Jeg ble sint og spurte hvorfor hun fikk faren min til å hente meg. Jeg synes det var unødvendig, for jeg hadde det gøy. Da fortsatte vi krangelen hjemme hos mine foreldre. Jeg var sint i bilen også.

- Hva skjedde da dere kom hjem?

- Vi skulle sove hos mine foreldre, og pappa ba oss bli ferdige med krangelen før vi skal legge oss. Vi ble sendt ut på verandaen, og da sa jeg til NN at det var unødvendig å ringe min far. Det var nedverdigende å bli hentet av sin far som godt voksen. Og NN var sint, hun også. Jeg mener hun kan ha sagt noe som at «nå har vi dratt helt fra en annen by, og så skal du ødelegge». Det var alltid sånn, det var alltid jeg som ødela ting. Men NN slo panna hos mine foreldre den kvelden, hun har et voldsomt temperament, og hun falt i trappa.

- Hvordan falt hun? spurte aktor.

- Hun gikk vekk fra meg, var sint og sa «dette gidder jeg ikke». Jeg så ikke hvordan hun falt.

- Husker du dette?

- Jeg husker at hun slo panna si hos mine foreldre.

- Hos politiet sier du at du ikke husker denne hendelsen. At du husket at hun har slått hodet sitt, men at du ikke koblet det til denne hendelsen.

- Det var fordi jeg fikk feil opplysninger om årstall av politiet.

- Du sa til politiet at det var et rent uhell at hun falt, og at det ikke var en konflikt involvert?

- Ja, det stemmer, det var sånn det var. Det var ikke noe stor skade, og jeg har ikke tenkt noe på det i ettertid.

- Jeg oppfatter det som at fallet skjedde i forbindelse med en konflikt?

- Ja, det stemmer.

- Hva skjedde etter hun falt?

- Jeg ville egentlig gå tilbake til festen, den var ikke så langt unna, men jeg pratet med min far, og han ba meg ikke dra dit.

- Snakket han med NN etter hun falt?

- Ja, jeg har fått høre at han gikk for å se hvor hun ble av, for han hadde visst fulgt med på krangelen. Da skal han ha sett at hun fikk et sår eller et kutt i panna, sa han.

- Nevnte ikke voldspunktet for politiet

Statsadvokat Anne Glede Allum brukte også tid på den omtalte kontrakten partene skal ha undertegnet mens de var separert i 2013.

Kontrakten gikk ut på at idrettsprofilen ikke skulle være utro eller bedrive vold.

Ifølge mannen var det kvinnens initiativ å lage og utforme kontrakten som et krav for å fortsette ekteskapet, og at han kun undertegnet fordi han ville ha kona tilbake og var redd for å miste barna.

- I det første avhøret blir du spurt om kontrakten. Men du nevnte ikke punktet om vold. Hvorfor gjorde du ikke det? spurte statsadvokaten i retten.

- Jeg har ikke hatt kontrakten, første gang jeg fikk se den var da jeg fikk tilsendt et bilde av NN som sa hun skulle benytte seg av den. Det var første gang jeg ble konfrontert med anklagene om vold, svarte mannen.

- Men du leste vel avtalen da du skrev under på den?

- Jeg leste ikke avtalen da jeg skrev under.

- Leste du ikke avtalen da du skrev under?

- Nei. Jeg var villig til å gjøre alt for å redde ekteskapet. Jeg kunne skrevet under på alt.

- Jeg har ikke sett i noen avhør at du hevder at du ikke leste avtalen?

- Jeg leste den ikke nøye.

- Ikke nøye, men leste du den?

- Jeg leste om barna, jeg var jo redd for å miste barna.

- Hvorfor nevnte du ikke punktet med vold i avhør?

- Det var ikke noe jeg tenkte på, svarte han.

- Hvorfor var punktet med vold med?

- Det vet jeg ikke. Eneste grunnen må være at NN mener at jeg har vært voldelig når hun har kommet mot meg og jeg har dyttet henne bort.

- Hvorfor kommer det punktet (om vold) inn fra løse lufta?

- Jeg har aldri mishandlet NN, svarte han kort.

Aktor gikk så videre til en konkret episode som kvinnen fortalte om i vitneboksen.

Paret hadde vært på fest hos noen venner, og på vei mot byen fra den festen skal det ha oppstått vold, ifølge kvinnen.

Det hele skal, ifølge kvinnen, ha endt med at det kom en annen profilert idrettsutøver samme vei og gikk mellom dem for å stanse situasjonen.

- En annen idrettsprofil brøt inn

Tiltalte fortalte i retten at han ikke husker situasjonen det henvises til, men at det kan stemme at den andre idrettsprofilen kom og brøt opp det som skjedde.

- Jeg kan ikke huske alle krangler i 16 år, men er blitt gjort kjent med at det skal ha vært krangling. Jeg kan ikke se en foranledning for hva vi har kranglet om. Men jeg kan anta at NN har gitt meg beskjed om at jeg har drukket for mye, eller at hun har gitt meg beskjed om hvor mye jeg skal drikke eller hvem jeg skal prate med.

- I politiavhør sier du at det ikke var diskusjon på vei fra den festen?

- Jeg er blitt kjent med i etterkant at NN (den andre idrettsprofilen) skal ha gått mellom oss, og det kan stemme, svarte han.

Aktor gikk så videre til en episode som skal ha oppstått da paret var på ølsmaking.

På vei hjem den kvelden skal tiltalte, ifølge kvinnen, ha blitt sint og voldelig på en måte som gjorde at hun begynte å fossblø fra hodet.

Tiltalte svarte slik om hvordan han husker den kvelden:

- Vi skulle gå hjem, jeg og NN, og jeg husker jeg ble spurt av politiet i avhør om hun hadde noen sår. Da svarte jeg at hun hadde et kutt i hodet. Da hadde hun falt og slått hodet sitt. Jeg hørte NN sin forklaring om at jeg skal ha dyttet henne, det har jeg ikke, det er helt absurd. Jeg så ikke at hun falt, for jeg gikk foran henne, men jeg hørte at det skjedde noe bak meg. Jeg snudde meg, og da hadde hun falt, sa han.

Ifølge kvinnen skal volden ha vært så brutal den kvelden at hun mistet bevisstheten og forsvant en lang periode.

Da hun våknet skal hun ha befunnet seg i badekaret hjemme.

- Jeg så at blod og vann rant ned i sluket. Da tenkte jeg at jeg var med i en film, forklarte hun i sin forklaring.

Tiltalte har en helt annen versjon.

- NN hadde slått hodet sitt, så jeg ønsket å hjelpe henne med det. Da vi kom hjem, vasket jeg henne for blod i hodet mens vi var på badet. Jeg gjorde det over badekaret. Jeg renset med noe saltvann og surret hodet med kompressbandasje.

- Hvordan var tilstanden hennes da? spurte aktor.

- Hun var ør og hadde vondt i hodet. Hun hadde slått hodet sitt, og jeg fulgte henne til sengen og la henne der.

- Var hun i badekaret?

- Jeg spylte hodet hennes der.

- Lå hun i badekaret?

- Det kan hende hun satt der, ja, svarte mannen.

Tirsdag forklarte den fornærmede kvinnen at hun levde i et forhold preget av frykt, vold og mishandling over en periode fra 2002 til 2018. Mishandlingen innebar ifølge tiltalen både vold, voldtekt og psykisk terror.

Onsdag forklarte mannen seg, og forklaringen var stikk i strid med kvinnens.

- Jeg er rystet og sjokkert over tiltalen, og de anklagene tiltalte har mot meg. Jeg har ikke mishandlet NN, og jeg har ikke voldtatt henne. Jeg har heller ikke truet NN (et annet familiemedlem red.anm)., sa han.

I sin frie forklaring valgte mannen også å adressere det han mener er kvinnens motivasjon for å komme med de alvorlige anklagene.

- Hun skal ta hevn

Han tror det hele bunner ut i sjalusi for at han, i etterkant av separasjonen i 2018, har innledet et forhold med en annen kvinne og startet en ny familie.

Han mener anmeldelsen og beskyldningene rett og slett bunner ut i et ønske om å «ta igjen».

- Jeg hadde fornærmet henne ved å gå fra henne, og hun skal ta hevn fordi jeg gikk fra henne. Jeg opplever henne som bitter. Dette har hun vist gjennom sjikanering, trakassering og ryktespredning av meg. Hun har alltid kontrollert meg og det skulle hun fortsette og gjøre da jeg gikk fra henne. Etter bruddet sa hun: «Jeg har så makt over deg, jeg skal knuse deg», påsto han i retten.

Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen.

Nettavisen følger saken i retten og kommer tilbake med mer.

Her kan du lese mer om saken:

Les mer Idrettsprofil forklarte seg om påstått mishandling av ekskona: - Hun skal ta hevn fordi jeg gikk fra henne

Les mer Hevder hun ble mishandlet av idrettsprofil i årevis: - Tenkte jeg var med i en film

Les mer Idrettsprofil tiltalt for vold og voldtekt - nå starter rettssaken

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble