Idrettsprofil forklarte seg om påstått mishandling av ekskona: - Hun skal ta hevn fordi jeg gikk fra henne

Han beskyldes for grov mishandling gjennom et helt ekteskap. Onsdag inntok den tidligere idrettsprofilen vitneboksen for å gi sin versjon av saken.

I Nedre Romerike tingrett valgte mannen onsdag å stå fast på sin forklaring om at han er uskyldig anklaget av sin tidligere kone.

Stikk i strid med ekskonas vitnemål om det som skal ha vært en tilværelse preget av frykt, trusler, vold og voldtekter gjennom et helt samliv, hadde mannen i 40-årene en helt annen versjon å fortelle.

- Jeg er rystet og sjokkert over tiltalen og de anklagene tiltalte har mot meg. Jeg har ikke mishandlet NN, og jeg har ikke voldtatt henne. Jeg har heller ikke truet NN (et annet familiemedlem red.anm), sa han.

Han hevder han først i 2018 fikk vite om anklagene ekskona har mot ham. Han hevder han ble informert om de første voldsanklagene på e-post det året.

- Jeg ble helt sjokkert da jeg leste mailen og innholdet, hevdet mannen.

- Hadde dårlig selvtillit og selvbilde

Der kvinnen i vitneboksen fortalte om både fysisk og psykisk mishandling fra idrettsprofilen over flere år, hevder mannen at det snarere tvert imot var hun som fikk ham til å føle seg dårlig.

- Jeg var usikker på om jeg var bra nok for henne, og denne følelsen vokste gradvis utover i ekteskapet. Den gjorde at jeg hadde dårlig selvtillit og et dårlig selvbilde. Det var en vond følelse, og den kunne gjøre meg sint og lei meg, innrømmet han, men hevdet at det aldri bunnet ut i vold, voldtekt eller psykisk mishandling slik kvinnen påstår.

Idrettsprofilen beskrev i vitneboksen et forhold preget av sjalusi og konflikter. Kvinnen har et voldsomt temperament, hevdet mannen, og fortalte de ofte kunne krangle i timevis. Han innrømmet samtidig at han flere ganger kalte henne en rekke stygge ord i forbindelse med krangler.

I sin frie forklaring valgte mannen også å adressere det han mener er kvinnens motivasjon for å komme med de alvorlige anklagene.

- Hun skal ta hevn

Han tror det hele bunner ut i sjalusi for at han, i etterkant av seperasjonen i 2018, har innledet et forhold med en annen kvinne og startet en ny familie.

- Hun aksepterer ikke at jeg har gått fra henne, og hun trodde jeg skulle komme tilbake. Hun vil ha meg for seg selv, og hvis ikke hun har meg, da skal ingen andre ha meg heller. Hun rev seperasjonspapirene i stykker første gang jeg kom med dem, sa han i vitneboksen.

Han mener anmeldelsen og beskyldningene rett og slett bunner ut i et ønske om å «ta igjen».

- Jeg hadde fornærmet henne ved å gå fra henne, og hun skal ta hevn fordi jeg gikk fra henne. Jeg opplever henne som bitter. Dette har hun vist gjennom sjikanering, trakassering og ryktespredning av meg. Hun har alltid kontrollert meg og det skulle hun fortsette og gjøre da jeg gikk fra henne. Etter bruddet sa hun: «Jeg har så makt over deg, jeg skal knuse deg», påsto han i retten.

- Har ikke skjedd

Etter mannens frie forklaring startet statsadvokat Anne Glede Allum over spørsmålsstillingen.

Hun stilte spørsmål om konkrete voldsepisoder kvinnen fortalte om i vitneboksen, men mannen stilte seg uforstående til anklagene.

- Det har ikke skjedd, svarte den tiltalte da han ble konfrontert med konkrete episoder.

- Innrømmet vold i timer hos psykolog

Aktor trakk også frem at han i sinnemestringstimer hos psykolog, som han gikk til underveis i ekteskapet, har innrømmet at han kan bli sint og voldelig overfor sin daværende kone.

Konfrontert med dette av aktor, svarte mannen:

- I krangling var det fysiske konfrontasjoner mellom meg og henne. Det jeg har ment her, er at hun har reist seg opp under krangler og kommet mot meg, og at jeg da har dyttet henne unna for å holde henne vekk. Hun har slått og spyttet meg i ansiktet, og det ville jo ikke jeg.

- Du sier jo ikke her at det er hun som er voldelig, du sier jo til psykologen at det er du som er voldelig?

- Ja, det må være det jeg har ment, at hun opplever at jeg har vært voldelig mot henne når hun har kommet mot meg og jeg har dyttet henne bort.

- Det er jo ikke det du sier? Du sier at det er du som kan bli sint og voldelig, du sier jo ikke at det er hun som kommer mot deg og at du forsvarer deg mot henne. Det hadde jo først og fremst ikke vært ditt problem, kontret aktor.

- Hun ga meg beskjed hjemme om å ta det opp med psykologen. Hun mener at jeg har utført vold når hun har kommet mot meg og jeg har dyttet henne vekk.

- Du sier til psykologen at du har dyttet til henne slik at hun blir redd og har låst seg inne i et annet rom. Det høres ut som mer enn at du dytter henne bort når hun kommer mot deg?

- Det kan være hun har blitt redd når jeg har dyttet henne vekk når hun har kommet mot meg.

- Har du opplevd at hun har blitt redd?

- Jeg vet ikke om hun har blitt redd, svarte mannen.

Da aktor ba den tiltalte mannen beskrive temperamentet sitt under krangler, svarte han:

- Jeg ble stille, og under en krangel kunne jeg sitte og stramme kjaken da hun kom med all kritikken om mine feil og problemer. Det kunne hende jeg svarte henne tilbake, men da ble jeg møtt med at jeg ikke var reflektert nok og jeg bare var et lite barn, sa han.

Han nektet også for at han skal ha voldtatt henne ved flere anledninger i etterkant av voldsbruken, slik hun fortalte mye om i sitt vitnemål.

- Jeg har aldri hatt sex med henne mot hennes vilje, sa han.

Forsvareren: - Hvorfor brukte du ikke kontrakten?

Den første dagen i retten tirsdag ble viet til aktors utspørring av den fornærmede kvinnen, men onsdag var det forsvarer Frode Sullands tur til å stille henne spørsmål i vitneboksen.

Sulland innledet sin utspørring med å gå detaljert til verks rundt kvinnens forklaring om de hendelsene som skal være bevitnet av andre, blant annet tiltaltes familie og en annen kjent idrettsprofil ved ulike anledninger.

Forsvareren la ikke skjul på at han skal holde hennes forklaring opp mot de vitneforklaringene som senere skal komme i retten.

Han brukte også en del tid på den omtalte kontrakten som den tiltalte mannen skrev med den fornærmede kvinnen. Kontrakten gikk ut på at idrettsprofilen ikke skulle være utro eller bedrive vold.

Onsdag ble dette fulgt opp av Sulland, som lurte på hvorfor kvinnen ikke benyttet seg av kontrakten for å komme ut av forholdet – siden mannen ifølge henne skal ha bedrevet mishandling etter at den ble skrevet.

- Jeg trodde ikke dette var en kontrakt som kunne brukes på noen måte, sa hun.

- Kunne den ikke brukes overfor ham, da? Du kunne vel si at «nå vil jeg ikke mer, nå har du brutt denne kontrakten gang på gang»?

- Dette var ikke et dokument jeg trodde ville gjelde hvis jeg gikk videre i en sak, svarte hun.

- Men mellom dere? Han gjorde jo, ifølge deg, en lang rekke av de tingene han forpliktet seg til å ikke gjøre. Kunne ikke du da si at «nå vil jeg ikke mer, du har brutt alle løfter», sa forsvareren.

- Jo, men hvis vi diskuterte kontrakten kom jeg meg ingen vei. Hvor skulle jeg gå, hva skulle jeg ha gjort? Dette papiret gjorde ikke at han forandret seg og holdt det han lovte. For meg ble det et verdiløst stykke papir, det hjalp meg ikke å legge kontrakten på bordet de gangene han ble sint og voldelig, svarte kvinnen.

- Var ikke din hensikt at du bare ville være i et ekteskap med ham hvis det foregikk i tråd med disse retningslinjene? Så når det ikke foregikk i tråd med det, da kunne du jo gått ut av det ekteskapet? spurte Sulland.

- Ja, hadde det vært så lett å gå ut av et slikt ekteskap, da hadde jeg nok gjort det før, sa hun.

De to ble sammen i starten av 2000-tallet, hun som alenemor og han som aktiv toppidrettsutøver. I 2003 flyttet de sammen, og det skal ha blitt starten på et alvorlig dobbeltliv for den populære idrettsprofilen.

Utad var han godt likt og hadde en stor stjerne i nærmiljøet, hjemme skal han gått inn i et sjalu, kontrollerende og voldelig modus.

Tirsdag forklarte den fornærmede kvinnet at hun levde i et forhold preget av frykt, vold og mishandling over en periode fra 2002 til 2018. Mishandlingen innebar ifølge tiltalen både vold, voldtekt og psykisk terror.

Erkjente ikke straffskyld

I retten tirsdag valgte den tiltalte mannen, som ventet, å ikke erkjenne straffskyld for noen av de tre tiltalepunktene.

Forsvarer Frode Sulland anmodet retten tirsdag om at denne saken handler om ett ekteskap med to helt ulike historier.

- Det er ikke et spørsmål om hva dere synes er mest troverdig, men et spørsmål om hva som er bevist, og om påtalemyndigheten oppfyller sin bevisbyrde, sa Sulland.

Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen.

Nettavisen følger saken i retten og kommer tilbake med mer.

