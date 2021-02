Idrettsprofil tiltalt for vold og voldtekt - nå starter rettssaken

Han var for mange en kjent og kjær idrettsutøver på Østlandet. Denne uken må mannen møte i retten og svare på en rekke alvorlige anklager.

Tirsdag 02. februar starter saken i Nedre Romerike tingrett. Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen.

Ifølge tiltalen, som først ble omtalt av Romerikes Blad i oktober, skal den tidligere idrettskjendisen ha misbrukt sin nåværende ekskone både fysisk og psykisk over lang tid.

Mishandlingen innebar ifølge tiltalen både vold og voldtekt.

- Mishandlingen er grov særlig fordi det legges vekt på at den har vart over lang tid og at den er begått mot en forsvarsløs person, står det i den to sider lange tiltalen som Nettavisen har fått tilgang til.

- Nekter straffskyld

Mannen, som nå er i 40-årene, var et kjent navn både nasjonalt og lokalt, og har landskamper i sin idrett. De siste årene har han ikke vært i rampelyset.

Ifølge tiltalen skal mishandlingen ha pågått fra 2002 til 2018. Mannen spilte store deler av denne perioden på nasjonalt toppnivå i sin idrett.

Mishandlingen skal være utøvd ved bruk av vold, trusler og kontrollerende, nedsettende og annen krenkende atferd, heter det i tiltalen. Mannen skal også ha truet et annet familiemedlem med vold.

- Min klient nekter straffeskyld etter tiltalen, opplyser forsvarer Frode Sulland til Nettavisen.

Han forteller samtidig at idrettsprofilen opplever medieomtalen som en stor tilleggsbelastning.

Fortsatt ansatt i klubb

Nettavisen har vært i kontakt med statsadvokat Anne Glede Allum. Hun ønsker ikke å kommentere saken før den starter i tingretten 02. februar.

Bistandsadvokat Anette Rygg har i skrivende stund ikke besvart våre henvendelser, men sa dette til Romerikes Blad da tiltalen ble kjent i oktober:

– Det er en alvorlig tiltale og det er naturlig nok en kjempevanskelig sak for henne, sa Rygg til RB.

Den tidligere idrettsutøveren er i dag fortsatt ansatt i et idrettslag på Østlandet.

Nettavisen har vært i kontakt med klubben, men den ønsker ikke å svare på spørsmål om hvordan den opplever saken eller hva som vil skje med mannens ansattforhold ved en eventuell dom.

Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen i Nedre Romerike tingrett, og saken er berammet til å vare fra 2. februar til og med 12. februar.

Nettavisen følger saken i retten og kommer tilbake med mer.

