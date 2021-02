Idrettsprofilens far: - Vi er i sjokk og veldig preget av dette

Fredag inntok den tiltalte idrettsprofilens familie vitneboksen i Nedre Romerike tingrett. Der kom det frem at forholdet mellom den fornærmede kvinnen og tiltaltes familie var alt annet enn godt.

Fredag fortsatte saken i tingretten der en tidligere idrettsprofil er tiltalt for vold og voldtekt over en rekke år mot sin daværende kone.

Bistandsadvokat Annette Rygg tok ordet på rettens fjerde dag og konfronterte tiltalte med vitnemålet hans om at han først fikk høre om voldtektsanklagene via en SMS fra kvinnen 01. mai 2018.

Rygg påpekte i retten at tiltalte, i sin politiforklaring, sa at anklager om voldtekt også hadde oppstått før de gikk fra hverandre i 2018, altså før den SMS-en ble sendt.

- Det var ikke det jeg mente i avhøret. Det handlet om generelle anklager, svarte mannen.

Grillet tiltalte

Bistandsadvokaten tok så opp det som står i journalene fra tiltaltes psykologbesøk som han foretok mens han fortsatt var sammen med ekskona.

- I første avhør sa du til politiet at du gikk til psykolog på grunn av sjalusi. Hvorfor nevnte du ikke det med vold? spurte Rygg.

- Jeg har ikke mishandlet NN, svarte han.

Bistandsadvokaten ga seg ikke med det.

- Du er jo klar over, når det avhøret finner sted, at det vil stå noe om vold i papirene fra psykologen hvis politiet får tak i dem. Hvorfor nevnte du det ikke?

- Da jeg ble kalt inn til avhør ble jeg helt sjokkert, jeg var helt rystet. Jeg kunne ikke fatte hvor dette ble tatt fra. Men hun har nok blitt fornærmet av at jeg gikk fra henne. Hun er hevngjerrig og bitter og skal ødelegge livet mitt, svarte han.

- Det at du var sjokkert er grunnen til at du ikke nevnte for politiet at det sto noe om vold (i papirene fra psykologen)?

- Jeg kunne ikke fatte hva jeg skulle inn til politiet i avhør for.

- Det ble du jo kjent med, du visste du var anklaget for vold da du satt der hos politiet?

- Jeg har ikke mishandlet henne, svarte han kort.

Den tiltalte opplyste for øvrig at han frigjorde psykologen fra taushetsplikten allerede i første politiavhør, selv om han ikke husket hvilken psykolog han hadde gått til.

Det skal politiet ha funnet ut selv ved hjelp av stedsbeskrivelse fra tiltalte.

Lagret ekskona som «Hespetre» på mobilen

I retten fredag brukte bistandsadvokaten også tid på å spørre tiltalte om forholdet mellom de to partene.

Da kom det frem at tiltalte har lagret den fornærmede kvinnen som «Hespetre» på mobiltelefonen sin, og at hun fortsatt står oppført som dette i dag.

Til det svarte han:

- Jeg var så lei av å bli sjikanert. Det kunne komme meldinger på fredagskvelden eller når hun visste at jeg var på ferie med min nye kjæreste. Hun skulle ødelegge livet mitt, sa han.

- Når lagret du henne som «Hespetre»?

- Da jeg gikk fra henne, sa han.

Fredag startet også vitneføringen fra de to partene. Først ut var tiltaltes mor, som ble spurt en rekke spørsmål om sitt forhold til både tiltalte og fornærmede.

I vitneboksen sa moren at hun ikke hadde sett noen voldelige episoder mellom partene, at sønnen ikke har et problem med temperamentet og at det snarere tvert imot er kvinnen som har vist sinne i ulike situasjoner.

Hun sa også at hun ikke opplever sønnen som mer sjalu enn hva som er vanlig, selv om tiltalte selv i vitneboksen flere ganger har erkjent at han har et problem med dette.

Tiltaltes mor fortalte videre at den fornærmede kvinnen så sent som i 2017 skal ha ytret et ønske om å få et nytt barn med tiltalte, og at hun året før hadde ønsket å reise til Las Vegas for å fornye ekteskapsløftet.

Moren ga for øvrig tiltalte et slengkyss da hun forlot vitneboksen.

Så var det tiltaltes far sin tur til å vitne, og for retten fortalte han at han aldri sett sønnen være voldelig mot noen.

- Han kan bli sint, men lunta er relativt lang. Jeg har aldri sett eller opplevd at han har vært i en slåsskamp. Han kan bli sint, men han besinner seg, sa faren.

Han beskrev det han opplevde som et dårlig og ikke-fungerende forhold mellom tiltaltes familie og den fornærmede kvinnen.

Kjemien var helt fraværende, ifølge faren.

Han ble også stilt flere spørsmål om en situasjon kvinnen forklarte seg om i sin forklaring.

Der skal det, ifølge henne, ha oppstått vold ute på terrassen til tiltaltes foreldre etter en fest med foreldrene i barnehagen til parets barn.

Kvinnen hevder hun den kvelden fikk et sår i panna på grunn av slag fra tiltalte, men faren bestrider dette.

«Han slo meg, han slo meg»

Faren hevder han observerte det som skjedde fra innsiden av huset, og har i stedet denne opplevelsen av situasjonen:

- De sto ute på terrassen og kranglet, det var ikke noe slåssing. Og så reiste NN seg opp og gikk mot utgangen av terrassen, snublet og falt. Hun reiste seg ganske raskt opp igjen og gikk ned trappa mot hoveddøra. Jeg gikk ned trappa inne i huset for å låse opp, og da møtte jeg henne utenfor hoveddøra. Da sa hun «han slo meg, han slo meg» Nei, det gjorde han aldeles ikke, sa jeg. Du snublet, du skalla sikkert i gelenderet, svarte jeg. Hun hadde blod i panna, så jeg gikk for å hente plaster.

- Hvordan fikk hun såret i pannen? spurte aktor Anne Glede Allum.

- Jeg så ikke før jeg kom ned at hun hadde slått seg, men da hadde hun vel skallet da hun falt. Hun må ha gjort det, svarte faren.

Bistandsadvokat Annette Rygg fulgte opp denne situasjonen senere. Hun vektla at faren i vitneboksen sa at han ikke fulgte med på alt som skjedde der ute, og at han gikk litt fra og til for å følge med på krangelen.

- Hvordan kan du være så sikker på at det ikke har skjedd noe ute på verandaen som ikke du har fått med deg? Du er veldig kategorisk på at det ikke har vært et slag, men hvordan kan du være så sikker på det?

- Jeg så kun det ene fallet. Jeg hadde jo hørt om hun hadde falt noen flere ganger mellom stoler og bord der ute, svarte han.

- I sjokk og veldig preget

Tiltaltes far sa videre at sakens størrelse og mengden anklager har kommet brått på dem denne uken.

- Vi visste ikke omfanget av dette før vi har lest det i media de siste dagene. Vi er i sjokk og er veldig preget av dette her, sa faren.

Senere var det en annen person i tiltaltes nærmeste familie som inntok vitneboksen. Vedkommende fortalte, i likhet med sine foreldre, om et dårlig forhold mellom den fornærmede kvinnen og tiltaltes familie.

Ifølge familiemedlemmet opplevde de tiltaltes daværende kone som kontrollerende og manipulerende.

- Jeg sa til ham at han ikke måtte finne på å gifte seg med henne, fortalte familiemedlemmet.

- Hvordan kunne du si det på det tidspunktet?

- Det er sikkert flere ting som gjorde det, men én ting jeg husker godt er utdrikningslaget hans. Da kom han med en masse regler for hvordan det utdrikningslaget måtte være, og reglene var det hun som hadde bestemt. Det handlet om at han ikke fikk drikke sprit eller ha stripper i utdrikningslaget. Forloverne fulgte ikke reglene, så det ble stripper der likevel, fortalte han.

Det skal ifølge familiemedlemmet ha ført til at tiltalte ble sparket ut hjemme i noen dager.

- Bare dét var et tegn på at «det her er ikke noe å gå inn i», sa han.

Familiemedlemmet sa videre at han ikke har opplevd at tiltalte har hatt et problem med aggresjon eller sjalusi.

En tidligere samboer med tiltaltes fetter tok også plass i vitneboksen fredag. Hun fortalte at hun hadde et godt forhold til den fornærmede kvinnen, og at de selv delte følelsen av å ikke være akseptert av tiltaltes familie.

Hun slo videre fast at familien til tiltalte alltid hadde tatt tiltaltes parti.

- Selv da han hadde vært utro, var det tiltalte det var synd på, han hadde det jo så tungt, fortalte hun.

På spørsmål fra forsvarer Frode Sulland om hvorfor fornærmede skal ha hatt et dårlig forhold med sin svigerfamilie, eller om kvinnen kunne ha skyld i det selv, svarte hun kort:

- Jeg føler ikke at de hadde grunn til å ikke like henne, sa vitnet.

De to partene har denne uken gitt sine vitnemål i tingretten. Det som er sikkert, er at én av dem lyver. Forklaringene spriker enormt om hva som skal ha skjedd.

Tirsdag forklarte den fornærmede kvinnen at hun levde i et forhold preget av frykt, vold og mishandling over en periode fra 2002 til 2018. Mishandlingen innebar ifølge tiltalen både vold, voldtekt og psykisk terror.

Onsdag forklarte mannen seg, og forklaringen var stikk i strid med kvinnens.

- Jeg er rystet og sjokkert over tiltalen, og de anklagene tiltalte har mot meg. Jeg har ikke mishandlet NN, og jeg har ikke voldtatt henne. Jeg har heller ikke truet NN (et annet familiemedlem red.anm)., sa han.

I sin frie forklaring valgte mannen også å adressere det han mener er kvinnens motivasjon for å komme med de alvorlige anklagene.

- Hun skal ta hevn

Han tror det hele bunner ut i sjalusi for at han, i etterkant av seperasjonen i 2018, har innledet et forhold med en annen kvinne og startet en ny familie.

Han mener anmeldelsen og beskyldningene rett og slett bunner ut i et ønske om å «ta igjen».

- Jeg hadde fornærmet henne ved å gå fra henne, og hun skal ta hevn fordi jeg gikk fra henne. Jeg opplever henne som bitter. Dette har hun vist gjennom sjikanering, trakassering og ryktespredning av meg. Hun har alltid kontrollert meg og det skulle hun fortsette og gjøre da jeg gikk fra henne. Etter bruddet sa hun: «Jeg har så makt over deg, jeg skal knuse deg», påsto han i retten.

Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen, som etter planen skal strekke seg til 12. februar.

Nettavisen følger saken i retten og kommer tilbake med mer.

