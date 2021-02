Idrettsprofilens nye samboer i SMS: - Du er syk

Onsdag fortsatte rettssaken mot den volds- og voldtektstiltalte idrettsprofilen i Nedre Romerike tingrett. Der fikk retten høre hans nye samboer forklare seg.

Mannen, som nå er i 40-årene, er altså tiltalt for fysisk og psykisk mishandling av sin daværende kone.

Onsdag var det tiltaltes nåværende kjæreste og samboer som inntok vitneboksen.

Hun beskrev den tiltalte som «en flott mann som både er morsom, snill og tålmodig», og hun mener de alltid har vært åpne med hverandre – også om denne saken.

Hun har ikke latt seg avhøre av politiet i saken, men valgte derimot å gi sin forklaring i tingretten onsdag.

- Jeg ønsket ikke å gi politiforklaring fordi jeg opplevde det allerede som en stor psykisk påkjenning det NN (kvinnen) har gjort siden NN (tiltalte) gikk fra henne. Jeg ønsket ikke å delta i hennes agenda. Jeg ønsker imidlertid å komme hit i dag og si hvordan jeg oppfatter NN (tiltalte) og jeg ønsker å kommentere SMS-ene mine som jeg er kjent med blir lagt frem her, sa hun.

Og tekstmeldingene ble det brukt mye tid på i retten onsdag, både fra forsvarets side og aktoratet.

Konfrontert med SMS-er

Politiet har nemlig vektlagt en rekke tekstmeldinger mellom tiltalte og nåværende samboer.

Men vitnet mener meldingene fremstår på en helt annen måte enn det som er sannheten.

Et av de første eksemplene som ble dratt frem i retten er den nye samboerens svar på tiltaltes melding om at «det er de to for alltid».

SMS: - «Nei, det er det ikke. Hva slags verden lever du i? Man behandler ikke sin kjære slik du gjorde i går og tror det er noe mer oss to. Våkn opp» skrev hun tilbake.

- Dette var dagen etter at vi hadde vært på julebord. Jeg var høygravid, sliten og sint på ham. Jeg ønsket at han skulle prioritere annerledes på dette julebordet, forklarte kvinnen i vitnevoksen onsdag.

Hun savnet mer oppmerksomhet fra tiltalte underveis i julebordet, sa hun.

I samme korrespondanse skrev den nye samboeren «du er syk», hvor idrettsprofilen så svarte «jeg vet».

- Når jeg er sint, sier jeg ting jeg ikke mener for å såre ham, forklarte kvinnen.

- Hva refererte du til da du skrev «du er syk»?

- Ikke noe mer enn at han skulle ha prioritert annerledes, svarte hun.

Så ble retten vist en ny tekstmelding mellom dem:

SMS: «Hespetreet ga deg sjanse på sjanse. Tror ikke jeg gjør det. Du skal ikke hit i dag» skrev hun.

- Hvem er hespetreet, spurte forsvarer Simen Perminow Skjønsberg.

- Ekskona hans.

- Hvor har du det fra at hun skal ha gitt ham sjanse på sjanse?

- Fordi jeg har lest mailkorrespondanse mellom de to.

- Aldri sparket meg i magen

Forsvareren leste så opp en annen SMS politiet har vektlagt i etterforskningen.

SMS: «Å bli behandlet sånn gjør at man ikke stoler på noen. Kan du sparke meg i magen, kan du like godt gjøre alt annet.» skrev nåværende samboer.

- Har han sparket deg i magen? spurte forsvareren.

- Han har aldri sparket meg i magen.

- Hva mente du da?

- At det har vært som et spark i magen. Jeg synes det er tøft å håndtere sjalusien min, og jeg var gravid da, svarte hun.

- Hvis han hadde sparket deg i magen da du var gravid, hva hadde du gjort da?

- Det hadde jeg ikke godtatt. Da hadde det blitt slutt, sa hun.

Forsvarer Skjønsberg fortsatte å gå gjennom meldinger mellom tiltalte og den nye samboeren.

Hun skrev til ham i 2019:

SMS: Det er kanskje det som sårer mest, at du endte opp med å behandle meg som henne. Føler jeg meg elsket? Nei. Føler jeg meg spesiell som jeg gjorde før? Nei. Er det min skyld? Nei. Dine handlinger hele veien. Du blir dritsur når noe ikke går din vei, men jeg skal visst tåle det meste».

- Hva mente du her?

- Det er det samme som går igjen, jeg bruker hans tidligere forhold mot ham for å såre ham, svarte hun.

- På dette tidspunktet er du, ifølge din egen forklaring, kjent med at hun anklager ham for vold?

- Ja, det stemmer.

- Hva tenker du om dét når det gjelder de formuleringene du velger å bruke i denne meldingen?

- Jeg brukte vel hennes beskyldninger mot ham for å såre ham, sa hun.

Forsvareren konfronterte henne videre med denne meldingen som skal ha kommet litt senere på året:

SMS: «Du kan si stygge ting tilbake, men du fortjener ikke meg. Stormer mot meg på soverommet truende, kan ikke stole på at du er snill, du blir bare verre og verre».

- Du har vitnet om du ikke har opplevd ham som truende. Hva mente du her? spurte Skjønsberg.

- Vi hadde en krangel, og han har gått ut av soverommet og kommet inn igjen. Han gikk fort.

- Kan det oppfattes som truende?

- Nei. Jeg synes ikke det, men jeg var sint, derfor skrev jeg det, sa kvinnen.

Statsadvokat Anne Glede Allum overtok så vitneutspørringen.

Hun stilte en rekke spørsmål til tiltaltes nye samboer om hvorfor hun en rekke ganger på SMS skriver ting hun hevder i dag ikke stemmer med virkeligheten.

- Hvorfor skriver du ting du ikke mener? spurte Allum.

- Det er helt naturlig for meg. Når jeg er sint, renner det fullstendig over. Jeg sier stygge ting, og hvis jeg sier at han er dust, mener jeg ikke at han er dust. Det er en helt naturlig reaksjon for å få utløp for mine følelser, svarte hun.

Dommeren: - Har problemer med å forstå det

Tingrettsdommer Håkon Schei Mentzoni ønsket også å stille henne noen spørsmål om de mange SMS-ene som er fremlagt fra hennes kommunikasjon med tiltalte.

Mentzoni konfronterte henne med noen spesifikke meldinger.

De skal ha blitt sendt i etterkant av at hun leste et brev fra den fornærmede kvinnens advokat der det fremkom anklager om vold.

- Da er det mulig å spørre «har du utøvd vold?», men spørsmålene dine i tekstmeldingen var jo «du er helt sikker på at du ikke har utøvd vold foran noen?», og «du har ikke utøvd vold siden når?». I de spørsmålene dine synes det å ligge en forutsetning om at det har skjedd noe. Hvorfor spurte du om dét, og ikke «har du utøvd vold?». Jeg har problemer med å forstå det, sa dommeren.

- Jeg spør fordi jeg ikke vet. Det er derfor jeg spurte om han har vært voldelig. Jeg kjente jo til at han hadde vært utro.

- Du spurte ikke om han har vært voldelig, du spurte om han har utøvd vold foran noen? Det er ikke det samme som å spørre om han har utøvd vold, svarte Mentzoni.

- Jeg baserte det på stevningen som kom fra advokaten hennes.

- Du legger til grunn at det som står i stevningen er riktig, da?

- Nei, jeg spurte NN om det, svarte hun.

- Ble sjokkert

Vitnet fortalte videre i retten at hun først fikk høre om voldsanklagene mot samboeren da han viste henne en mail han hadde fått med anklagene.

- Han ble sjokkert da han leste mailen, det ble jeg også, det var mange anklager. Jeg husker det var langfredag, så det satte stemningen for den kvelden. Jeg opplevde at hun var en kombinasjon av bitter og truende.

- Sa han noe om sannhetsgehalten i anklagene? spurte forsvarer Simen Perminow Skjønsberg.

- Han sa det var absurde anklager og at han var helt sjokkert.

- Hvordan kunne du vite at anklagene ikke var sanne?

- Jeg stoler på ham, og han fortalte meg at det ikke var sant.

- Har du noen gang tvilt på at han snakker sant?

- Nei, det har jeg aldri tvilt på.

Tiltaltes nåværende samboer vitnet også om en episode som skal ha oppstått i etterkant av seperasjonen mellom tiltalte og kvinnen.

Den dagen skal tiltalte ha reist hjem til sitt gamle hus, den der fornærmede kvinnen oppholdt seg, for å hente passet sitt.

Da skal tiltalte ha hatt sin nye samboer på tråden via et headset, et ønske tiltalte skal ha hatt fordi han så at ekskona var hjemme.

- Da gikk han inn i huset mens jeg var på linja. Jeg hørte at hun sa at han ikke hadde noe der å gjøre. Jeg hørte hun gikk etter ham, og de to tingene jeg hørte henne si var: «Jeg har så mye makt over deg, jeg skal knuse deg» og «jeg er glad jeg slipper å ha sex med deg, for du kommer så fort».

Tiltaltes nåværende samboer vitnet også om at hun selv har hatt ubehagelige opplevelser med den fornærmede kvinnen.

I etterkant av seperasjonen mellom partene skal den fornærmede kvinnen ved flere anledninger ha møtt opp på arbeidsplassen til tiltaltes nåværende samboer og sittet dere hele dagen – godt synlig slik at det var umulig å ikke se henne.

- Vet du at det var rettet mot deg, spurte forsvarer Simen Perminow Skjønsberg.

- Det vet jeg ikke, men det var slik det føltes. Jeg synes det var veldig ubehagelig at hun satt på arbeidsplassen min så mange ganger og over så lang tid, svarte hun.

I vitneboksen fortalte tiltaltes nåværende samboer mye om hva slags inntrykk hun har av den fornærmede kvinnen.

Hun mener det er tydelig at det er kvinnen som har behandlet ham dårlig, ikke omvendt.

- En av de første tingene han sa til meg, er at «jeg må fortelle deg en ting. Jeg har ikke noen venner, men håper du kan like meg uansett». Han har også fortalt meg litt om dynamikken i forholdet med NN, og det har vært flere ting jeg har stusset på. Han har sagt han har en stygg nese, han spør om lov til å gjøre ting jeg mener man ikke bør spørre om, som å spille golf eller ta seg noen øl. Det opplever jeg ikke som normalt. Han mener også at han tjener dårlig, og det har vi hatt noen diskusjoner om.

- Hva legger du i at han sier disse tingene? spurte forsvarer Simen Perminow Skjønsberg.

- Jeg har inntrykk av at han er blitt fortalt så mange ganger av sin ekskone at han tjener dårlig at han tror på det.

- Har han ikke venner?

- Han hadde ikke kontakt med venner da jeg ble sammen med ham, og det er noe vi prøver å gjenopprette i dag, sa hun.

Avslutningsvis slo hun fast at han er helt sikker på at tiltalte ikke har gjort det han anklages for.

- Jeg elsker ham, vi har det veldig bra sammen, og jeg hadde ikke giddet å være her i dag og stått ved hans side om dette hadde stemt, sa hun.

- Han har aldri vært voldelig mot meg, slo hun fast.

De to partene ga forrige uke sine vitnemål i tingretten, og forklaringene spriker enormt om hva som skal ha skjedd.

Den fornærmede kvinnen hevdet i vitneboksen at hun levde i et forhold preget av frykt, vold og mishandling over en periode fra 2002 til 2018. Mishandlingen innebar ifølge tiltalen både vold, voldtekt og psykisk terror.

Mannens forklaring er stikk i strid med kvinnens. Han brukte ord som «rystet og sjokkert» om det han anklages for.

I sin frie forklaring valgte mannen også å adressere det han mener er kvinnens motivasjon for å komme med de alvorlige anklagene – som han betegner som renspikket løgn.

- Hun skal ta hevn

Han tror det hele bunner ut i sjalusi for at han, i etterkant av seperasjonen i 2018, har innledet et forhold med en annen kvinne og startet en ny familie.

Han mener anmeldelsen og beskyldningene rett og slett bunner ut i et ønske om å «ta igjen».

- Jeg hadde fornærmet henne ved å gå fra henne, og hun skal ta hevn fordi jeg gikk fra henne. Jeg opplever henne som bitter. Dette har hun vist gjennom sjikanering, trakassering og ryktespredning av meg. Hun har alltid kontrollert meg og det skulle hun fortsette og gjøre da jeg gikk fra henne. Etter bruddet sa hun: «Jeg har så makt over deg, jeg skal knuse deg», påsto han i retten.

Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen, og den skal etter planen fullføres fredag 12. februar denne uken.

Nettavisen følger saken i retten og kommer tilbake med mer.

