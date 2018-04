Idrettssjef Hjelmeset hadde håp om å se Bjørndalen i Östersund-VM

Idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset i skiskytterforbundet hadde håp om at Ole Einar Bjørndalen ville satse mot VM i Östersund, men forstår også at det er over.

– Alle må legge opp en gang. Selv Ole Einar må det, men jeg hadde forhåpninger om at han ville prøve seg på VM i Östersund, sier Hjelmeset til NTB.

Hjelmeset har likevel ingen problemer med å skjønne beslutningen om å legge opp.

– Nå er beslutningen tatt, og han har lagt veldig vekt på det helseteamet har sagt. Da er det greit. Det er greit med Ole Einar, for når han har bestemt seg for noe, da er det sånn det er. Jeg har en følelse av at det er over nå, ja. Han sa selv at han var mer enn motivert til å fortsette, men når helsepersonellet sier at det må tas på alvor, så er det greit.

Den største

– Norge mister en av sine aller største idrettsprofiler. Hvor stor er han i vintersportssammenheng?

– Hvis vi ser utenfor Norge, så er han vel den største vi har. Han konkurrerer selvsagt mot Marit Bjørgen og et par andre, men han er ekstremt stor med tanke på hvor stor han er i Russland, Tyskland og i resten av Europa. Jeg er veldig imponert over det han har oppnådd.

– Hva husker du best fra karrieren hans?

– Jeg husker VM i Oslo i 2016 da han fikk gull i stafett og to andre medaljer. OL-gullet i Sotsji i 2014 var fantastisk, men kanskje er det jeg husker aller best OL i Salt Lake City. Da var jeg på innsiden, og da var han ekstremt god.

Flere tilbud

– Hvor ender han opp?

– Han er vel fyr som trenger flere tilbud med den kapasiteten han har. Det han kommer til å jobbe med, det kommer til å bra. Det er jeg helt sikker på. Vi får håpe han finner roen og kan nyte pensjonisttilværelsen også, sier Hjelmeset.

(©NTB)

Mest sett siste uken