Idrettsstyret kraftig ut mot WADA-vedtak

Styret i Norges Idrettsforbund tar avstand fra WADAs beslutning om å gjeninnsette Russland som fullverdig medlem. Linda Hofstad Helleland får full støtte.

Helleland, som er visepresident i Verdens Antidopingbyrå (WADA), var et av to styremedlemmer som torsdag stemte imot å ta det russiske antidopingbyrået inn i varmen igjen.

Norges Idrettsforbund stilte seg også skeptisk til WADAs avgjørelse, og etter å ha sett nærmere på beslutningsgrunnlaget går idrettspresident Tom Tvedt og hans styre enda lenger fredag.

– Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité støtter verken WADAs vedtak eller oppmykingen av WADAs opprinnelige vilkår for RUSADAs gjeninntreden som nasjonalt russisk antidopingbyrå, skriver Idrettsstyret i en pressemelding fredag.

Tar avstand

I et styrevedtak omtales det som «svært uheldig» at WADA har endret vilkårene som opprinnelig var stilt for at Russland skulle tas inn i varmen igjen.

– Vi tar avstand fra at disse vilkårene er lempet på, og vi er bekymret for konsekvensene av vedtaket og hvilken signaleffekt beslutningen gir for antidopingarbeidet og den rene idretten, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Blant WADAs opprinnelige krav overfor Russland var at byrået skulle få tilgang på tidligere data og prøver fra antidopinglaboratoriet i Moskva. Nå får russerne tilbake medlemskapet mot at de lover å gi WADA innsyn innen 31. desember.

WADA-president Craig Reedie har samtidig sagt at russerne vil bli utestengt på nytt om de ikke følger opp og innfrir kravene som ble lagt til grunn for torsdagens styrevedtak.

Støtter Helleland

Idrettsstyret gir Linda Hofstad Helleland full støtte.

– Idrettsstyret stiller seg derfor bak WADAs visepresident Linda Hofstad Hellelands klare standpunkt i saken og beslutning om å stemme mot gjeninnsettelse av RUSADA, heter det videre.

Norges idrettsforbund varsler at det vil se på muligheten for å styrke antidopingarbeidet gjennom UNESCOs antidopingkonvensjon.

– Idrettsstyret vil invitere til et møte med WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland, Kulturdepartementet og Antidoping Norge, for å diskutere hvordan også det statlige antidopingarbeidet kan styrkes internasjonalt, for eksempel gjennom UNESCO-konvensjonen, sier idrettspresident Tvedt.

(©NTB)

