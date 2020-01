Idrettsverden i sjokk etter Kobe Bryants (41) dødsfall: - En av sportens viktigste spillere og mennesker

Søndag kom nyheten om at basketlegenden Kobe Bryant er død, etter en helikopterulykke, som et gigantisk sjokk. Nå renner det inn med hyllester og minneord fra fjern og nær.

Blant dem som er rystet over den tragiske nyheten som kom søndag kveld, er tidligere NBA-kommentator og daglig leder i Gimle Basket, Frederik Gnatt.

- Man er sjokkert og veldig lei seg nå. Mange mennesker har mistet et idol og en superstjerne, men fire jenter har også mistet sin far og en kone har mistet sin mann. Det er mye viktigere på mange måter. Det er fremfor alt utrolig trist. Kobe Bryant har betydd mer for flere enn de fleste har, sier han til Nettavisen.

- En av sportens viktigste

Gnatt synes det er spesielt tragisk med tanke på at LeBron James natt til søndag gikk forbi nettopp Bryant på toppscorerlista i NBA noensinne.

- Kobe var på en måte mer i vår bevissthet i dag enn han har vært da han la opp. Det er vanskelig å beskrive hvor mye han har betydd for basket, men han har vært en av sportens viktigste spillere og mennesker. Han tok på mange måter over tronen og stafettpinnen fra Michael Jordan. Kanskje er han tidenes mest populære spiller også, mener den tidligere basketkommentatoren.

KNUST: Supportere samles utenfor Staples Center, Kobe Bryants tidligere hjemmebane, for å sørge sammen. Foto: Frederic J. Brown (AFP)

Blant andre som reagerer på de forferdelige nyhetene finner man Tom Brady, Piers Morgan, Dwayne Wade og tidligere basketlegende Dennis Rodman.

Argentinske Manu Ginobili har også tatt til sosiale medier for å vise sin sorg over Bryants dødsfall. Ginobili spilte hele sin karriere i San Antonio Spurs, en av Lakers' store rivaler, og var i mange år en av Bryants' direkte rivaler.

- Knust, skriver Ginobili på Twitter.

- Jeg kan ikke tro det

En annen som har tatt til Twitter er basketballeksperten Bill Simmons. Han har skrevet boken "The Book of Basketball" og regnes blant de aller fleste som en av verdens fremste basketballkjennere.

- Jeg kan ikke tro det... Twitter er ikke riktig forum på dager som disse, men fy flate...

- Jeg vet ikke en gang hvor jeg skal starte. Jeg startet å spille basket på grunn av Kobe etter å ha sett sluttspillet i 2010-finalene, starter en av nåtidens beste basketspillere, Joel Embiid.

USAs 45. president, Donald Trump, har også tatt til sosiale medier for å uttrykke sin sorg over Bryants bortgang.

- Rapporter om at basketballstjernen Kobe Bryant og tre andre har dødd i et helikopterkrasj i California. Det er forferdelige nyheter!

Talkshow-verten Jimmy Kimmel trekker frem den avdøde 41-åringens medmenneskelige sider som det mest imponerende.

- Han var flott, karismatisk og blant de mest hardtarbeidende atletene noensinne, men hva som imponerte meg mest var hvor dypt involvert Kobe var med sine fire døtre. Be for dem, Vanessa, foreldrene hans og familiene til de andre passasjerene på denne triste og sjokkerende dagen. Vi vil aldri glemme deg, Kobe.

Pau Gasol, som var med å vinne NBA i 2009 og 2010 med Bryant, er også helt nedbrutt i sin Twitter-melding.

- Mer knust enn man beskrive med ord... Min storebror... Jeg kan ikke, jeg bare kan ikke forstå det.