ØIF Arendal fortsatt ubeseiret

Bækkelaget klarte ikke stoppe poengfangsten til ØIF Arendal i eliteserien i håndball. Serielederen vant 31-29 i Oslo søndag.

Emil Midtbø Sundal førte an for hjemmelaget, som spilte i Nordstrand Arena for anledningen, med ni scoringer, men det holdt ikke mot sørlendingene. Eirik Heia Pedersen ble bortelagets toppscorer med åtte mål.

Seieren betyr at ØIF Arendal har elleve poeng på seks kamper. Laget har vunnet fem og spilt én uavgjort.

Kolstad følger på andreplass med ti poeng. Trønderne slo FyllingenBergen 30-23 søndag. Rasmus Carlsen ble åttemålsscorer for hjemmelaget.

Elverum klatret til tredjeplass etter å ha påført tabelljumbo Bodø sitt sjette strake tap av seks mulige. Den regjerende mesteren brukte tid på å skaffe seg et forsprang på bortebane, men kunne spille med andrerekka på slutten i 32-28-seieren.

Runar tok sin andre seier for sesongen med 33-25-seier mot Falk Horten, mens Nærbø tok et sterkt poeng mot Halden med 25-25. Steffen Stegavik fikk sjansen til å avgjøre for Nærbø i kampens siste sekunder, men blåste skuddet til side for mål.



