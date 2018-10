ØIF Arendal revansjerte «sabotasjekampen», seier med 41-29

ØIF Arendal var i trøbbel etter første oppgjør, men fredag ble tyrkiske Selkaspor løpt i senk. Sørlendingene vant 41-29 i Challenge Cup-kvalifiseringen.

Dermed gikk de videre med 69-63 sammenlagt. En tredje kvalrunde gjenstår før turneringen går over i cupspill senere i høst.

De tyrkiske gjestene kom til Arendal med seks måls ledelse etter sist helgs 34-28-seier. Lenge slet ØIF med å riste av seg motstanderen, men utover i annen omgang løsnet det skikkelig for Marinko Kurtovics menn.

Til pause ledet hjemmelaget med 17-16. Etter sidebytte begynte ØIF Arendal å opparbeide seg en større luke og fikk tro på at avansement var mulig. Ti minutter ut i omgangen sto det 26-20, og derfra og ut så vertene seg aldri tilbake.

André Lindboe var skikkelig i støtet og scoret hele 16 av ØIF Arendals mål.

Klage

Det var en ekstra spiss på sørlendingenes inngang til returoppgjøret. Mandag varslet ØIF-ledelsen at den kom til å sende inn en klage til Det europeiske håndballforbundet (EHF) over behandlingen klubben fikk i Tyrkia sist helg.

ØIF Arendal beskrev selv det hele som sabotasje. I bortegarderoben fløt kloakken.

– At vi i 2018 skal oppleve at hjemmearrangøren slipper folk inn, eller selv slipper stinkbomber i bortelagets garderobe, er så uverdig for sporten vår at det må få store konsekvenser. Sånn vil vi ikke ha det, sa daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i en melding lagt ut på ØIF Arendals nettsted.

Sørlandsklubben beskyldte også Selkaspor for å ha smurt inn gjestenes mål med fett. Den tyrkiske klubben avfeide alle påstander om sabotasje.

I neste kvalifiseringsrunde skal ØIF bryne seg på nok et tyrkisk lag. Der skal sørlandsklubben møte Göztepe.

