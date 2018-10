ØIF leverer klage etter påstått sabotasje

ØIF Arendal-ledelsen raser etter at spillerne angivelig ble møtt av avføring og urin flytende rundt i garderoben før bortekampen mot tyrkiske Selkaspor søndag.

"ØIF Arendal-gutta utsatt for sabotasje!", lyder tittelen på en artikkel sørlandsklubben selv har lagt ut på sitt nettsted.

Der varsler ØIF at de mandag sender en rapport til Det europeiske håndballforbundet (EHF) om behandlingen klubben fikk av så vel det tyrkiske hjemmelaget som dommere og kampobservatør.

– Jeg har vært med i europacup siden 1991. I hele perioden har det vært jobbet med utvikling av fair play. At vi i 2018 skal oppleve at hjemmearrangøren slipper folk inn, eller selv slipper stinkbomber i bortelagets garderobe, er så uverdig for sporten vår at det må få store konsekvenser. Sånn vil vi ikke ha det, sier daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i ØIF Arendal.

Det norske laget tapte 28-34 i Challenge Cup-kampen. Forberedelsene til kampen ble alt annet enn hyggelige.

– Det fløt avføring og urin opp av kloakken som var åpnet (i garderoben). Det er vanskelig å forstå at en arrangør kan oppføre seg slik. Stanken var så forferdelig at både spillere og folk i støtteapparatet fikk brekninger. Den forferdelige lukten satte seg også i klær og utstyr, utdyper Bruun Hansen overfor VG.

Hjemmelaget Selkaspor skal også ha smurt inn Arendals mål med fett.

Returkampen i Challenge Cupens 2. kvalifiseringsrunde spilles i Arendal førstkommende fredag.

