Ighalo håper å fullføre sesongen med Manchester United

Odion Ighalos leieavtale med Manchester United går opprinnelig ut 31. mai. Han håper å få forlenget leieperioden slik at han får fullført sesongen med United.

– Jeg vil fullføre sesongen med klubben dersom det er mulig. Jeg var i god form og scoret mål. Jeg kommer til å gi alt jeg har, sier den nigerianske spissen i et intervju med BBC.

Ighalo gjorde en god figur for Ole Gunnar Solskjærs menn med fire mål på åtte kamper før koronaviruset satte en stopper for videre spill. Ighalo scoret blant annet i 5-0-seieren over LASK i europaligaen 12. mars, dagen før Premier League-sesongen ble satt på vent.

– Laget hadde momentum før pandemien brøt ut. Jeg er for øyeblikket på lån, og dette gjør at oppholdet mitt med klubben blir enda kortere, fortsetter Ighalo.

Dersom sesongen starter opp igjen i juni eller juli, vil egentlig Ighalos leieavtale ha gått ut. Spissen ble leid ut fra kinesiske Shanghai Shenhua i januar.

Premier League-klubbene skal ha et nytt møte mandag for å diskutere en gjenopptakelse av sesongen.

