Ighalo har blitt bedt om å holde seg unna treningsanlegget til Manchester United

Fryktet for coronaviruset gjør at Odio Ighalo foreløpig ikke får være med sine nye lagkamerater.

Manchester Uniteds nye spiss fikk ikke være med sine nye lagkamerater på treningsleir i Spania under vinterpausen. Nå skriver The Mirror at nigerianeren også har fått beskjed om å holde seg borte fra treningsanlegget i Manchester.

Ighalo er hentet på lån fra den kinesiske klubben Shanghai Shenhua ut sesongen og spilleren oppholdt seg inntil nylig i Kina hvor coronaviruset covid-19 fortsetter å spre seg.

United-spissen har derfor fått beskjed om å fullføre en karantenetid på 14 dager før han får være med sine ny lagkamerater.

Eget treningsopplegg



Nigerianeren har i stedet fått utlevert et spesialsydd treningsopplegg i perioden hvor han ikke får trene med laget i Manchester.

Ighalo arbeider sammen med treneren Wayne Richardson på GB Taekwondo Centre i Manchester frem til fredag, og det ventes at han til helgen får møte sine nye lagkamerater for første gang.

Manchester United møter Chelsea i neste kamp førstkommende mandag og det er ventet at Ighalo vil være en del av troppen.

Kraftig økning i virusdøde

For selv om United tar sine forholdsregler når det gjelder coronaviruset, så er sjansen svært liten for at Ighalo skal være smittet.

I Kina har det imidlertid vært en kraftig økning i antall døde og smittende torsdag etter at myndighetene endret måten de diagnostiserer smittede på.

I Hubei-provinsen som er hardest rammet ble det meldt om 242 nye dødsfall og 14.840 nye smittede det siste døgnet.

Det er ventet at tallene vil øke i tiden fremover.