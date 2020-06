Ighalo om tiden i Norge: - Har aldri vært så kald i hele mitt liv

Det ble et ublidt møte med det norske klimaet for Manchester Uniteds nigerianske spiss.

Det har vært en lang vei til Old Trafford for Manchester Uniteds nummer 25. For kort tid siden ble det bekreftet at Odion Ighalo blir værende på Old Trafford frem til januar 2021.

Det er det nok ikke mange som kunne ha forestilt seg for en tid tilbake. For den nigerianske spissen forteller åpent i et intervju med siden New Frame at han ikke helt så for seg en overgang til favorittlaget.

For etter opphold i Norge, Italia og Kina, så var en overgang til United noe som kanskje ikke helt virket sannsynlig.

- Aldri vært så kald

Men så fikk han den telefonen han hadde drømt om siden han var en liten gutt i hjemlandet Nigeria:

- Som barn i Nigeria, så heier man på et lag langt borte i England. Du kan alt om dem, men å spille for dem er noe som kun skjer i TV-spill. Så finner du ut at i en alder av 30, mens du spiller i Kina, at den klubben vil ha deg? Det skjer kun i drømmer, sier Ighalo.

- Jeg klyper meg selv for å finne ut om det stemmer. Ikke alle kommer til å elske eller like deg, du kan ikke gjøre alle fornøyd. Jeg vet at noen tviler, og at noen har snakket ned overgangen min til United. Men de er der for å minne meg om at livet er en utfordring.

LYN-GUTT: Odion Ighalo fikk én sesong i norsk fotball med Lyn. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

En av Ighalos andre utfordringer, ifølge ham selv, var overgangen til Oslo og Lyn i 2007. For etter å ha prøvespilt for Sporting i Portugal og Hertha Berlin i Tyskland, var det til slutt Oslo-klubben som tok en sjans.

Da Ighalo kom til Norge, så var det én ting som virkelig sjokkerte ham:

- Jeg har aldri vært så kald i hele mitt liv. I Norge opplevde jeg min første vinter. Det var minus 18 eller minus 23 grader noen ganger, og jeg vurderte å dra hjem, sier Ighalo.

- Men jeg husker at jeg var i slummen før jeg kom til Europa. Jeg vet at tusenvis av spillere i Nigeria hadde drept for den samme muligheten. Jeg sa til meg selv at dette ikke kom til å drepe meg, sa Ighalo.

Det ble kun med den ene sesongen før han ble hentet til italiensk fotball og Udinese. Siden har han vært innom klubber som Granada og Watford, før han forsvant videre til kinesisk fotball.

Solskjærs melding

I United har han uansett blitt gjenforent med en liten del av Norge i form av trener Ole Gunnar Solskjær.

Og skal man tro Ighalo er han sjeleglad for at det er nettopp den tidligere spissen han nå kan lære av:

- Det er en fordel for oss å ha en tidligere spiss som trener. Det vet jeg. I noen kamper, så ber han meg komme og snakke med ham. Jeg husker i Derby-kampen, så scoret jeg to mål og han ba meg komme over så han kunne si «du er spiss, det er meningen at du skal score tre mål i denne kampen», forteller Ighalo til Manchester Uniteds hjemmeside.

IMPONERT: Odion Ighalo er spesielt imponert over Mason Greenwood. Foto: Paul Ellis (AFP)

- Det er viktig. Jeg måtte skyte. Jeg hadde Juan Mata som ba om ballen og jeg la den tilbake. Da sa han (Solskjær, jour.amn): «nei, du er i spiss. I den situasjonen, så skal du skyte. Det har ingenting å si om keeper tar den. Sikt på mål og skyt».

Videre var nigerianeren tydelig på at han alltid lærer noe nytt av Uniteds trener, som selv spilte for klubben mellom 1996 og 2007.

I tillegg har han rukket å gjøre seg opp en mening om sine spisskolleger i United-drakta:

- Jeg starter med Greenwood, han er en veldig god spiller. I mine øyne så er han lik Robin van Persie. Han kan skyte med begge bein, han er intelligent, ung og uredd, forteller Ighalo.

- Anthony Martial har mange ferdigheter og scorer mål. Marcus Rashford vil alltid ha ballen, og kan løpe mellom forsvarerne. Han kan skyte fra alle mulige vinkler.

Siden sin ankomst fra kinesiske Shanghai Shenhua har han selv rukket å finne nettmaskene fire ganger på åtte kamper.