IHF har tatt beslutning rundt OL-kvalifiseringen

Norge ser ut til å få spille en fullverdig OL-kvalifisering i kvinnehåndball tross koronavirus-situasjonen.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) akter å gjennomføre de tre kval-turneringene som oppsatt. Det kommer fram i en pressemelding.

– IHF vil følge nøye med utviklingen rundt koronavirus-utbruddet i tiden som kommer, står det blant annet.

For Norges del går kampene mot Montenegro, Romania og Thailand i perioden 20.–22. mars. De to beste får OL-plass.

Thailand-troppen har bekreftet sitt reiseopplegg overfor arrangøren IHF. Det oppsto torsdag spekulasjoner om avbud fra Thailand etter at et thailandsk para-rugbylag ikke stilte opp i en turnering nylig.

Vertsnasjon Montenegro er hittil skånet for coronavirus-tilfeller.

Norges Håndballforbund chartret nylig et fly for sitt lag, representanter fra forbund og sponsorer og norske medier for turen til Montenegro.

Norge har deltatt i alle OL-turneringer i kvinnehåndball med unntak av en (2004) siden 1988.

