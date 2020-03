IIHF-presidenten vil ikke bekrefte avlysning av elite-VM ishockey

IIHF-president René Fasel vil ikke bekrefte at elite-VM i ishockey er avlyst, men flere medier melder at avgjørelsen er fattet Rene Fasel, president i Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF), under søndagens pressekonferanse i Bern. Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX Foto: (NTB scanpix)