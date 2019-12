Ikke alt gikk på skinner for nordmennene i prologen

Flere på dame- og herresiden røk ut i prologen i Davos.

Ane Appelkvist Stenseth og Anna Svendsen røk ut av prologen på sprinten i Davos.

Den beste norske plasseringen blant kvinnene var det Maiken Caspersen Falla som sto for, som kom inn på en 13. plass - fem sekunder bak Sophie Caldwell.

Lengre ned på listen finner vi Anne Kjersti Kalvå på 17. plass. Tiril Udnes Weng kom inn på 21. plass, Lotta Weng på 24.plass og Mari Eide på 29. plass. Samtlige her gikk videre til kvartfinalen senere lørdag.

I heat 1 i kvartfinalen finner vi blant andre Caspersen Falla, Stina Nilsson, Jessica Diggins og Mari Eide. Lotta Udnes Weng går i heat 3. Kalvå går i heat 4 og Tiril Udnes Weng går i heat 5.

Petter Northug er kommentator for TV 2 denne helgen, og noterte seg underveis at det kunne være utfordringer med skiene til damene, så vel som at skilegenden påpekte at det var flere frafall enn forventet.

- Her var det mange gode som røk, noterte Northug seg underveis.

Også i herrenes prolog forsvant det flere gode skiløpere.

I kamp med Federico Pellegrino gikk Johannes Klæbo et sterkt løp, men kom inn en liten hundredel bak italieneren. Lukas Chavanat gikk et forferdelig sterkt løp, og gikk inn tre sekunder foran Klæbo.

Erik Valnes og Håvard Taugbøl kom inn før både Klæbo og Pellegrino.

Finn-Hågen Krogh ble slått ut av prologen, sammen med Pål Golberg.