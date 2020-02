Ikke lytt til Monsen, Evensen!

Ansgar Evensen feiret med å «vise finger'n». Eksperten sier han ble helt kald i kroppen da han fikk med seg at kometen ble advart som en følge av denne oppførselen.

Framtidshåpene viser seg fram både i Norge og Sverige. Unge, talentfulle langrennsløpere, der noen av dem har artisteri i blodet.

Jeg tenker først og fremst på 20 år gamle Linn Svahn og det 19 år gamle stjerneskuddet Ansgar Evensen som tok en sjokkseier under NM-sprinten og showet som Petter Northug.

Ikke ta Arild Monsens advarende ord om seiergesten på alvor, Ansgar.

Jeg fløy opp fra sofaen og skrek høyt: For en fyr! For et rykk! For en oppvisning!

LES OGSÅ: Northug gjorde NM-comeback: – Etter 300 meter angret jeg

Det helt uventede skjedde under NM-sprinten på Konnerud.

Jeg ringte umiddelbart til en venn i Sverige og ropte entusiastisk: - Norge har en ny Northug på G! Både i og utenfor sporet. Det var helt fantastisk å se oppvisningen.

Ansgar Evensen fikk meg virkelig til å juble, både for prestasjonen og underholdningen.

For det er nettopp dette det handler om på TV: sport og underholdning. Dramaturgien skaper sendingene. Det uventede skaper prestasjonen.

Da min tidligere arbeidskamerat i det svenske landslaget, Arild Monsen, plutselig ble sitert overalt på at han hadde tatt en prat med Evensen om hans adrenalinutbrudd, da han viftet med fingrene på oppløpet, så ble jeg kald i hele kroppen og ristet på hodet.

Jeg tenkte: Nei! Monsen, nei! Hva er det du sier? Hvorfor skal du legge føringer for en langrennsutøver som bare viser følelser, byr på seg selv og har selvtillit som få i skisporet?

Tommelen ned til Monsen.

LES OGSÅ: Illsint Monsen raste mot juryen etter Krogh-disk

Tenk på TV-underholdningen, tenk på merverdien av å ha en slik fyr på laget i framtiden, som byr opp til show.

Nei, det skal ikke gå over grensen. Men herregud, det å uttrykke seg verbalt og visuelt når en har vunnet en stor seier, er vel bare en menneskelig reaksjon.

TOK EN PRAT MED STJERNESKUDDET: Landslagets sprinttrener Arild Monsen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Hvor mange adrenalinkick innenfor idretten har vel ikke tatt av hundre ganger mer enn den gesten Evensen først og fremst gjorde til kompisen som sto og heiet i siste sving?

Det å i tillegg uttale i intervjuer at Klæbo nå må se opp, bidrar bare til å øke interessen og dramaturgien i sporten.

Dette skjer i en tid der langrennssporten skriker etter sterke profiler.

Evensen beskriver seg selv som en person med føttene godt plantet på jorden. Det tror jeg på hundre prosent. Det virker som han bare har det gøy på jobben.

Gutten har glimt i øyet og såret ingen ved å vise sin glede.

Vi er på 2020-tallet nå og ikke på 1960-tallet da Ole Ellefsæter brøt det superseriøse og tilbaketrukne eliteløpermønstret med å synge «I Grenoble ska vi slå dekk, i Grenoble ska vi flå dekk …» og bli platekonge på kjøpet.

LES OGSÅ: Liverpool kobles med en rekke stjerner: Journalistprofil har sett nærmere på hva som kan skje i sommervinduet

De tyste tømmerhuggernes tid var over.

Vi lever i en tid der profileringen av skiløpere og sporten veier tungt for hvilken kommersiell og medial status langrenn skal ha i framtiden i konkurranse med mange andre idretter.

Mennesker er ulike og skal få lov til å være seg selv.

Er man en showman som Evensen, eller en showwoman som det unge sprintfenomenet Linn Svahn (20) fra Sverige, ja da skal vi, mener jeg, bare applaudere personlighetene deres.

GJENNOMBRUDD: Svenske Linn Svahn har for alvor slått igjennom denne sesongen. Foto: Jens Meyer (AP / NTB scanpix)

Vi trenger personligheter som Linn og Ansgar!

Så la dem få vise sin glede og skuffelse på sin egen måte. La dem få ha karakter og gjør dem ikke til A4-personer, eller vis dem et rødt kort bare fordi de stikker seg litt ut.

Svahn har bidratt til å øke skitemperaturen i Sverige, og sikkert også mange andre steder etter å ha vunnet sprinten i både Davos og Dresden.

Hun viste et fyrverkeri av glede og følelser som gikk rett hjem i svenske stuer. Da hun falt i Planica var øynene mørke som regnskyer og tårene trillet av sinne ned kinnene hennes.

LES OGSÅ: Klar tale fra landslagssprinter: Ber om alvorsprat med treneren

Linn Svahn er Sveriges heteste langrennsløper i dag, sammen med Frida Karlsson. Begge er sterke bidragsytere til at millioner av mennesker kommer til å følge med på verdenscupsprinten i Falun lørdag. Begge gir den tidligere VM-arrangørens sponsorer større eksponering og sikrer trolig noen tusen ekstra på tilskuerplass på Lugnet i Falun.

Som idrettsmann har Petter Northug alltid vært en spennende person å følge for meg.

Hans evne til å gå på ski, teknisk og taktisk, i kombinasjon med hans makeløse og ofte oppsiktsvekkende svar og oppførsel i pressesonen, gjorde langrenn til en sport som langt flere enn langrennsfamiliene likte å se på.

Profiler er gull verdt. Ikke minst for sine forbund.

De skal ikke hysjes på. De skal hylles, tenker jeg.

/Torbjørn Nordvall