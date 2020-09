Ikke noe nytt Milano-mirakel: Kjempesjanse til Glimt-utlikning på overtid

Jens Petter Hauge og Bodø/Glimt ga Milan mye trøbbel i europaligaen, men vertene snudde 0–1 til 3-2-seier på Giuseppe Meazza-stadion.

– Milan til sluttspillet, men så vondt det gjorde på veien, skriver sportsavisen Gazzetta dello Sport øverst i sin kamprapport.

Dermed er Glimts Europa-prosjekt slutt for denne sesongen. Kasper Junker sikret ledelsen etter et kvarter. Han skjøt kontant inn 1–0 etter en klassisk Glimt-variant der Hauge gjorde forarbeidet pent på venstrekanten.

Det tok bare ett minutt før Milan utlignet. Og på hvilken måte det målet kom. Hakan Çalhanoglu feide til fra distanse, og ballen hveste inn oppe under tverrliggeren. Det var et helt utakbart skudd for keeper Nikita Khajkin.

Çalhanoglu var også svært involvert i 2-1-ledelsen. Han sto bak den frekke hælflikket til Lorenzo Colombo rett før scoringen.

Milan var klart best andre halvdelen i 1.-omgangen, og det kunne fort stått 3–1 ved halvtid.

Sprakk

Det tok bare fem minutter av andreomgangen før Çalhanoglu skjøt noe av spenningen ut av kampen for en stund. Han brukte høyrefoten fra 16 meter etter en corner, og ballen gikk inn nede ved den ene stolperoten.

Hauge ville vise seg fram han også. Han dro til med høyrefoten fra vel 20 meters hold ikke så lenge etterpå. Og så sto det 3–2.

Andreomgangen var langt jevnere enn den første. Glimt hadde tre-fire gode ypperlige situasjoner, men det stoppet på to mål.

Ulrik Saltnes hadde en kjempesjanse til å utligne på overtid. Han var alene gjennom på elleve meters hold, men skuddet gikk over.

Bodø-laget kom svært godt fra kvelden. En spiller som Hauge presenterte seg på en måte som gjør at hans navn er å finne i notatene til flere speidere og agenter enn før kampstart.

Det ligger an til budkrig for å skaffe seg ham.

Smittet

Zlatan Ibrahimovic spilte ikke. Han har fått påvist covid-19-smitte, og den nyheten kom ut på formiddagen kampdagen.

I 1996 tapte Milan mot Rosenborg i mesterligaen og forsvant ut av turneringen på bekostning av trønderne. Det er kalt «Miraklet i Milano» i Norge.

Glimt hadde ikke tapt i obligatoriske kamper i år før avspark. Det forrige nederlaget totalt kom i en treningskamp mot Vålerenga. Det er også Glimts neste motstander i Eliteserien. Kampen spilles lørdag.

